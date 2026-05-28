French Open 2026: Shelton scheitert, Auger-Aliassime und Berrettini weiter

Während Ben Shelton am Donnerstag in Roland-Garros ausgeschieden ist, haben Felix Auger-Aliassime und Matteo Berrettini die dritte Runde erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.05.2026, 23:16 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton verlor in drei Sätzen

Als Mitfavorit auf den Turniersieg galt Ben Shelton angesichts des roten Geläufs in Paris ja ohnehin nicht - und doch geht das Zweitrunden-Aus des US-Amerikaners als zumindest kleine Überraschung in die Annalen der French Open ein. Shelton, der vor wenigen Wochen in München noch den Titel geholt hatte, unterlag dem Belgier Raphael Collignon am Donnerstagabend chancenlos mit 4:6, 5:7 und 4:6.

Nach dem Sieg über den Weltranglistenfünften geht es für Collignon in Runde drei gegen Matteo Arnaldi. Der Italiener setzte sich gegen den ehemaligen Paris-Finalisten Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (2), 5:7, 6:3 und 6:2 durch.

Arnaldis Landsmann Matteo Berrettini zerstörte in der Night Session auf Court Philippe-Chatrier mit einem 6:4, 6:4 und 6:4-Erfolg indes die Hoffnungen von Lokalmatador Arthur Rinderknech. Der Wimbledon-Finalist von 2021 misst sich nun mit Francisco Comesaña, der den an Position 14 gesetzten Luciano Darderi in fünf Sätzen aus dem Turnier nahm.

Neue Rolle für Auger-Aliassime

Auch die beiden US-Amerikaner Learner Tien (gegen Facundo Díaz Acosta) und Frances Tiafoe (gegen Hubert Hurkacz) durften nach Matches über die volle Distanz jubeln. Während Tien nun Flavio Cobolli fordert, trifft Tiafoe auf Struff-Bezwinger Jaime Faria.

Bei den heimischen Fans sorgte unterdessen die Niederlage von Luca Van Assche für nächtliche Tristesse. Der 22-jährige Franzose verlor auf Court 7 gegen Brandon Nakashima mit 7:6 (5), 4:6, 7:5, 1:6 und 3:6. Nakashima spielt in der dritten Runde gegen Felix Auger-Aliassime, der Román Andrés Burruchaga mit 4:6, 6:0, 7:5 und 6:1 besiegte. Der Kanadier ist nach dem überraschenden Aus von Jannik Sinner gemäß der Setzliste ab sofort der Favorit auf den Finaleinzug in der oberen Hälfte.

Das Einzel-Tableau in Roland-Garros