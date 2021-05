French Open: Ashleigh Barty und Naomi Osaka sorgen für Rarität

Ashleigh Barty und Naomi Osaka zählen bei den French Open zu den Titelanwärterinnen. Das hinderte die beiden aber nicht daran, sich am Mittwoch gemeinsam für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres einzuschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.05.2021, 07:52 Uhr

Paris scheint ein guter Ort für gemeinsame Trainingseinheiten der beiden Weltranglistenführenden zu sein. 2019 hatten sich Novak Djokovic und Rafael Nadal beim ATP-Masters-1000-Turnier im Bezirk Bercy die Ehre gegeben, rund eineinhalb Jahre später taten es ihnen Ashleigh Barty und Naomi Osaka etwa zehn Kilometer weiter östlich gleich: Die Australiern und ihre erste Verfolgerin schlugen sich am Bois de Boulogne gemeinsam für die French Open ein.

Sind Trainingseinheiten zwischen den beiden besten Spielern der Welt bei den Herren schon mehr als rar gesät, so grenzen diese bei den Damen schon an ein kleines Wunder. Für gewöhnlich kapseln sich Barty, Osaka und Co. von ihren Konkurrentinnen ab und bereiten sich im kleinen Kreis auf Turniere vor.

An diesem Mittwoch vor Beginn der French Open sollte aber alles sein: Zwei Stunden lang feilten die beiden auf dem Court Philippe-Chatrier an ihrem Spiel. Beurteilt wurde Bartys Form von Craig Tyzzer, bei Osaka sah Wim Fissette genauer hin. Denn bei der Japanerin lief es im Gegensatz zu ihrer Trainingspartnerin in dieser Sandplatzsaison alles andere als nach Wunsch.

Dennoch zählt die vierfache Grand-Slam-Siegerin natürlich auch bei den French Open zu den Favoritinnen. Angesichts ihrer ausbaufähigen Form dürfte die 23-Jährige aber wohl genauer als normalerweise auf die am Donnerstag (ab 16:30 Uhr) stattfindende Auslosung blicken. Eines steht aber bereits jetzt fest: Für ein Wiedersehen mit Barty müsste Osaka in Paris das Finale erreichen.