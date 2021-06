French Open - Finale live: Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) trifft im Finale der French Open 2021 auf Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) - das Spiel gibt's ab 15 Uhr live bei ServusTV und Eurosport, im Stream im Eurosport Player sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 08:30 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas

Fand das eigentliche Finale schon am Freitag statt - oder können Djokovic und Tsitsipas noch eins draufsetzen? Schwierig wird's: Denn was Djokovic und Rafael Nadal in ihrem Halbfinaldrama abgezogen haben, war teilsweise Tennis vom anderen Stern. Oder wie Andy Murray es sagte: "Man kann kein besseres Sandplatztennis spielen als hier. Es ist perfekt."

Kann Djokovic diese Leistung wiederholen? Nötig könnte es sein, denn Stefanos Tsitsipas kommt mit einer eindrucksvollen Bilanz in 2021 daher, speziell auf Sand: 22 Siege, nur 3 Niederlagen, dabei 2 Turniersiege (Monte Carlo, Lyon). Und in Rom hatte er Djokovic am Rande einer Niederlage beim 6:4, 5:7, 5:7. Mit der Betonung allerdings auf "am Rande". Denn der Weltranglisten-Erste zog hier mal wieder in gewohnter Manier den Kopf aus der Schlinge.

Djokovic: Erholungserfahrung voraus

Wird's in Paris anders? Tsitsipas wirkte beim Fünf-Satz-Erfolg gegen Alexander Zverev zwischenzeitlich müde, Djokovic musste beim Viersatz-Sieg über Nadal aber letztlich noch mehr ackern - wie man ihn kennt, wird er im Endspiel aber wieder topfit sein. "Es ist nicht das erste Mal, dass ich ein episches Grand-Slam-Finale gespielt habe und in weniger als 48 Stunden zum Finale antreten musste. Meine Fähigkeiten zur Erholung waren durch meine Karriere hinweg immer ziemlich gut", so Djokovic. Der weiß, auf was es ankommt: "Mein Physio wird alles tun, damit ich frisch bin. Genug Tennis habe ich ohnehin gespielt, da muss ich nicht mehr viel trainieren. Ich muss die Dinge langsam angehen bis zum Finale."

Während Djokovic um Grand-Slam-Titel Nummer 19 spielt, steht Tsitsipas erstmals in einm Major-Endspiel. "Ich werde alles auf dem Platz lassen", versprach er am Freitag. Ob es reicht?

Wann kommt Djokovic gegen Tsitsipas?

Das Finale der French Open 2021 zwischen Djokovic und Tsitsipas ist ab 15 Uhr angesetzt. ServusTV und Eurosport übertragen im TV, im Livestream seid ihr im Eurosport Player dabei - und im Liveticker bei uns!