French Open: Keine Wildcard für Schweizer "Titelverteidiger" Dominic Stricker

In Genf hat er dieser Tage so richtig auf sich aufmerksam gemacht - in Paris darf Dominic Stricker dennoch nicht antreten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 10:59 Uhr

Dominic Stricker hatte in Genf mit Siegen über Marin Cilic und Marton Fucsovics überrascht - bei seinem ersten Auftritt auf ATP-Ebene überhaupt. Die Belohnung: Stricker wird sich amm Montag in der Weltrangliste von Platz 419 in den Bereich von Rang 334 einreihen.

Eine Reise nach Paris ist trotz des Aufstiegs allerdings nicht drin: Denn Stricker wurde eine Wildcard versagt - weder im Hauptfeld, noch im Qualifikationsturnier kann der 18-Jährige damit teilnehmen. Acht Wildcards fürs Hauptfeld, neun für die Qualifikation hat der französische Tennisverband vergeben, bis auf eine Ausnahme alle an französische Spieler (eine Wildcard geht im Rahmen einer Kooperation nach Australien). Und für eine direkte Qualifikation reicht sein Ranking noch nicht.

Umso bitterer für Stricker, als dass er der amtierende French-Open-Champion bei den Juniors ist - im Einzel und Doppel! Im Einzel hatte Stricker als erster Schweizer Junior seit Stan Wawrinka (2003) den Titel geholt.

Stricker: "Daran arbeiten, damit ich in Zukunft ohne Wildcard zu Grand Slams kann"

"Es ist für mich unverständlich, dass ein Junioren-Doppel-Grand-Slam-Sieger nicht automatisch in Genuss einer Wildcard kommt. Das ist sehr, sehr schade", wird Strickers Vater im Schweizer Blick zitiert.

Eine Titelverteidigung, zumindest indirekt, fällt somit aus. Stricker wird stattdessen die Kiseljak Open spielen, ein ITF-Turnier in Bosnien-Herzegowina.

Stricker selbst sieht die Sache pragmatisch: "Es ist echt schade. Natürlich wäre es cool gewesen, in Paris anzutreten. Ich muss einfach weiter hart arbeiten und im Ranking aufsteigen, damit ich in Zukunft auch ohne Wildcard an ein Grand Slam kann", sagte er.

Sollte er so weitermachen wie zuletzt, dürfte sich die Frage nach einer Wildcard in 2022 tatsächlich nicht mehr stellen.