Gael Monfils sagt für Monte Carlo ab

Gael Monfils hat kurzfristig vom Masters-Turnier in Monte Carlo zurückgezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 13:05 Uhr

Gael Monfils wird in diesem Sommer nicht in Kitzbühel aufschlagen

Er habe seit zehn Tagen Schmerzen im unteren Wadenbereich, teilte Monfils via Twitter mit. Ein Ultraschall habe eine Verletzung bestätigt, daher müsse er seine Rückkehr auf die Tour verschieben. "Ich werde noch heute eine spezielle Behandlung beginnen und hoffe, so bald wie möglich wieder spielen zu können."

Monfils ist zuletzt vom Pech verfolgt. Nach einem Super-Lauf zu Beginn des Jahres 2020 mit Turniersiegen in Montpellier und Rotterdam sowie dem Finaleinzug in Dubai - und einer zwischenzeitlichen Siegesserie von zwölf Spielen - gewann "La Monf" nach Wiederaufnahme der Tour im August kein Match mehr. Auch seine beiden Auftritte in 2021, beim ATP Cup und den Australian Open, endeten mit zwei Niederlagen.

Seinen Platz im Tableau von Monte Carlo - Monfils hätte gegen Pablo Andujar spielen sollen - wird ein Lucky Loser einnehmen.

Monfils und Svitolina mit privatem Glück

Privat indes läuft es besser: Erst letzte Woche hat er Freundin Elina Svitolina einen Heiratantrag gemacht und sich mit seinem angeblich 700.000 Euro teuren Verlobungsring keineswegs lumpen lassen. Dabei hatten die beiden erst Wochen zuvor eine Beziehungspause bekannt gegeben.

