Gallery: Wer wird 2021 bei den Männern seinen Rücktritt bekannt geben?

Das R-Wort? Kein schönes Thema für Spieler und Fans. Aber bei wem könnte ein Rücktritt in 2021 tatsächlich anstehen?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.12.2020, 20:35 Uhr

© Getty Images Ivo Karlovic

Das Gute vorweg: Die Zeiten von Boris Becker, Stefan Edberg, Pete Sampras, in denen bereits mit Ende 20 ein Karriereende nah war, sind vorbei. Die heutigen Tennisspieler sind fitter und haben, speziell im Spitzenbereich, ein ganzes Team um sich versammelt, um den Körper möglichst lange auf Touren zu halten. Bestes Beispiel: Roger Federer - mit mittlerweile 39 Jahren. Dem Schweizer könnte allerdings sein operiertes Knie zum Verhängnis werden. Ein angedachtes Comeback in 2021? Scheint mittlerweile gar nicht mehr so sicher wie gedacht.

Bei wem könnte das Thema Rücktritt auch eine Rolle spielen im neuen Jahr? Vielleicht bei Andy Murray? Der war ja bereits nach den Australian Open 2018 mit einem Farewell-Video bedacht worden, erholte sich von seiner Hüft-Operation aber doch besser als erwartet und stand schon im Sommer wieder auf dem Platz, zumindest im Doppel. Zuletzt? Ging es aber nicht mehr so recht voran, Murray kämpft noch um einen Wiedereinzug in die Top 100. Und deutete an, dass er, sollte sich nicht etwas tun in Sachen Ranking, ein Rücktritt wieder Thema wäre. Allerdings sagt er auch: "Ich hoffe, viel höher zu stehen, konstanter Matches zu gewinnen und mich mit den Großen zu messen. Wenn ich das schaffe, werde ich so lange spielen, wie ich kann."

Doch wer sind weitere Kandidaten, denen wir 2021 ganz genau zuschauen sollten - im Ungewissen darüber, ob es noch ein 2022 für sie (auf dem Tennisplatz) geben wird? Wir haben eine Auswahl...

Andy Murray will's noch mal wissen, aber sagt auch klar: "Wenn ich in einem Jahr immer noch die Nummer 100 der Welt bin, werde ich dann weiterspielen? Vermutlich nicht" Spielt er überhaupt noch? Bernard Tomic ist nur noch die Nummer 226. Und machte zuletzt mehr mit einem Sex-Video von sich reden als mit seinem Tennis. Madrid-Turnierdirektor Feliciano Lopez hat nach seinem Drei-Satz-Krimi gegen Nadal in Paris noch mal Mut geschöpft für 2021. Dann wird er übrigens 40. Hat auch schon 37 Jährchen auf dem Buckel: Fernando Verdasco. Der ewige Karlovic! Dr. Ivo ist mittlerweile auch schon 41 - und nur noch die Nummer 147. Ob er sich die Challenger-Tour noch mal antut? Der beste US-Amerikaner zurzeit: John Isner - mit 35 Jahren und den starken Aufschlägen sehen wir da noch eine gute Zukunft. Stan The Man, 35, ist nach seiner langen Knie-Verletzung wieder Top-20-Spieler. Ob er bei den Grand Slams noch mal um den Titel mitspielen kann? Bei ihm weiß man nie, wie der Körper noch mitmacht - aktuell aber scheint Rafael Nadal topfit! Soll's das gewesen sein? Federer nach seinem verletzungsbedingten Aus gegen Novak Djokovic in Melbourne 2020.

