Garbine Muguruza ist schwanger - nach Hollywood-Kennenlernen mit Fan

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Garbine Muguruza erwartet ihr erstes Kind. Der Vater: Arthur Borges, der einst eigentlich nur ein Autogramm haben wollte.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 08:13 Uhr

Garbine Muguruza ist schwanger - das gab sie via Instagram bekannt. Wo ja bekanntlich Bilder deutlich mehr sagen als Worte. Daher fasste sich die Spanierin auch kurz: “Familia”, so ihre Message, geschmückt mit Herzen und einem Foto mit Babybäuchlein.

Eine der ersten Gratulantinnen: Ex-Kollegin Dominika Cibulkova, ebenfalls in Tennisrente und mittlerweile ebenfalls Mama. ""WUUUUHUUUUUUUUUUUU!!! Jetzt geht das los. Kann es gar nicht erwarten, bis du die schlaflosen Nächte durchmachen wirst, meine Liebe", schrieb “Pocket-Rocket”. Auch Aryna Sabalenka, Caroline Garcia, Annabel Croft, Carla Suarez Navarro, Johanna Konta und Muguruzas Ex-Trainerin Conchita Martinez gratulierten. Ebenso Babolat, Muguruzas langjähriger Schlägersponsor.

Muguruza, zweifache Majorsiegerin (French Open 2016, Wimbledon 2017), hatte ihre Karriere 2024 offiziell beendet. Anfang 2023 hatte sie ihr letztes Match gespielt.

Muguruza: Ehemann Arthur Borges wollte eigentlich nur ein Selfie

Herrlich auch ihre Kennenlerngeschichte mit Ehemann Arthur Borges, dem (so nehmen wir doch stark an) Vater des Kindes.

Borges hatte Muguruza einst während der US Open nur um ein Autogramm gebeten, als sie spazieren ging. "Ich gehe raus und treffe ihn auf der Straße. Plötzlich dreht er sich um und sagt 'Viel Glück bei den US Open'. Ich dachte nur: 'Wow, er sieht so gut aus'", so erzählte es Muguruza einst der spanischen HOLA. Aus dem Selfie, das Borges gewollt hatte, wurde mehr - die beiden trafen sich daraufhin öfters und verbrachten Zeit miteinander, bei Spaziergängen im Central Park.

2023 hatten sich die beiden verlobt, 2024 folgte die Hochzeit im spanischen Marbella.

Für erste große Schlagzeilen hatte Muguruza als Spielerin in 2014 gesorgt, als sie Serena Williams in der zweiten Runde der French Open völlig überraschend besiegte.