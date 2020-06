"Geh, Mann, zieh Kinder auf, mach was anderes" - Papa Djokovic lästert wieder mal über Roger Federer

Srdjan Djokovic kann's einfach nicht lassen. In einem Gespräch mit der serbischen Talkshow "Spo(r)tlight" lästerte er wieder mal über Roger Federer.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.06.2020, 16:21 Uhr

© GEPA Roger Federer, Srdjan Djokovic

Dabei hatte er eigentlich mit einer interessanten Geschichte über die Kindheit von Novak Djokovic begonnen - darüber, wann es sich aus seiner Sicht lohne, alles in den "Job" um eine Tenniszukunft zu investieren. Im vollen Bewusstsein, dass alles aufgrund nur einer schlimmen Verletzung umsonst gewesen sein könnte.

Warum Sohn Novak so stark sei? Es liege am Mentalen, so der Papa laut sportklub.rs. "Weil er nicht mit einer Vorhand oder einer Rückhand gewinnt, sondern mit dem, was er im Kopf hat." Überhaupt sei Novak "eine Zusammenstellung der besten Eigenschaften meiner Frau und mir. Er kam zu einem zusammen, er nahm das Gute für sich."

Djokovic wirft Federer "Feindseligkeit" vor

So weit, so gut. Natürlich ging das Gespräch jedoch hiermit nicht zu Ende. Sondern mit einem Angriff auf das Lieblingsfeindbild von Srdjan Djokovic: Roger Federer. Wie es sein könne, dass Federer immer noch der erfolgreichste und beste Tennisspieler der Welt sei? Nun, das sei eine Tatsache, die an den Ergebnissen gemessen werde und die nicht mehr lange Bestand haben werde. "Weil er so viel Feindseligkeit gegenüber Novak pflegt", so Srdjan Djokovic weiter.

Zwar habe sich im Laufe der Zeit eine gewisse Art Respekt entwickelt. "Aber warum spielt er wohl immer noch mit 40? Stellen Sie sich vor: Ein 40-jähriger Mann spielt immer noch Tennis, obwohl er nach Hause gehen und andere interessante Dinge tun könnte." Ähnliche Gedanken hatte Papa Djokovic bereits vor einigen Jahren geäußert, damals war es ihm unverständlich, warum Federer mit 34 Jahren noch spiele.

Srdjan Djokovic zu Federer: "Geh Ski fahren!"

Dass Federer noch spiele, liege laut Srdjan Djokovic daran, dass Rafael Nadal und Novak Djokovic ihm so nahe kämen. "Er kann einfach nicht akzeptieren, dass sie besser sein werden als er." Und Djokovic forderte Federer auf: "Geh, Mann, zieh Kinder auf, mach etwas anderes. Geh Ski fahren."

Für seinen Sohn sei Tennis nämlich nicht sein ganzes Leben, nur das aktuelle Hobby.

Wie Srdjan wohl darüber denken wird, sollte auch Novak Djokovic noch ein paar Jahre spielen? In einem Gespräch mit Graham Bensinger hatte der Weltranglisten-Erste nämlich erst vor kurzem erklärt, dass auch er sich vorstellen könne, mit 40 Jahren noch auf dem Tennisplatz zu stehen...