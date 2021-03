Harris nach Sieg über Thiem: "Bewundere Domi sehr, es ist ein besonderes Gefühl"

Lloyd Harris war nach seinem Überraschungssieg beim ATP-Turnier in Dubai über Dominic Thiem sehr glücklich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.03.2021, 13:35 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Lloyd Harris

Gänzlich unerwartet war es nicht, zu durchwachsen waren zuletzt die Auftritte von Dominic Thiem. Dennoch war der 6:3, 6:4-Sieg von Lloyd Harris freilich eine Überraschung, zumal in der Deutlichkeit.

Vor allem beim Return war für Thiem nichts zu holen, Harris machte 29 von 30 Punkten, wenn der erste Aufschlag kam, dazu schlugen 23 Gewinnschläge bei Thiem ein.

"Ich bin super, super glücklich", so der Weltranglisten-81. im On-Court-Interview, "er ist bei weitem der am höchsten platzierte Spieler, den ich je geschlagen habe." Und weiter: "Ich bewundere Domi sehr, das ist für mich also ein ganz spezielles Gefühl." Erst in der vergangenen Woche hatte Harris mit dem Sieg über Stan Wawrinka in Doha seinen ersten Top-20-Sieg gefeiert.

Thiem: "Spiele nicht auf meinem besten Level"

"Ich hatte Schwierigkeiten, seinen Aufschlag zurückzubringen", bestätigte indes Thiem die Statistik. "Und ich habe zu viele Fehler gemacht von der Grundline. Vor ein paar Tagen hatte ich schon gesagt, dass ich nicht auf meinem besten Level spiele. Das ist gegen die Spieler in diesem Draw nicht genug." Dabei hatte Thiem seinen Gegner nicht unterschätzt, hatte bereits vor dem Spiel Harris gelobt und sich selbst gewarnt aufgrund der guten Ergebnisse des 24-Jährigen in letzter Zeit.

Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!

Thiem wollte auch keine Ausreden gelten lassen. "Ich hatte keinerlei Schmerzen im Fuß, muss mich einfach ein bisschen erholen, um frisch auf den Sand zu gehen", erklärte er. Bereits vor seinem Match hatte er seinen Auftritt beim Masters-Turnier in Miami abgesagt. Offensichtlich bin ich im Moment in einer schwierigen Phase, es wäre einfach nicht das Richtige, nach Miami zu gehen", sagte er nach seiner Pleite. "Im Moment bin ich in keiner Weise in der besten Verfassung.