HEAD Hub „Make a Racket“: Carmen Perea - eine Inspiration für alle Tennisfans

Carmen Perea hat eine lange Karriere im Tennissport hinter sich - auch professioneller Natur. Im HEAD Hub „Make a Racket“ wird die 71-Jährige und ihre Leidenschaft für das Tennis vorgestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 16:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© HEAD Carmen Perea lebt den Tennissport seit Jahrzehnten

Den Tennisschläger im Alter an den Nagel hängen? Von wegen! Das Gegenteil ist der Fall, Tennis erfreut sich immer größerer Beliebtheit, gerade auch unter Menschen, die ihr eigentliches Berufsleben schon abgeschlossen haben. Was nicht für Carmen Perea gilt: 71 Jahre ist die Spanierin mittlerweile alt - und steht dennoch sechs Tage pro Woche auf einem Tenniscourt, um ihr über Jahrzehnte angesammeltes Tenniswissen weiterzugeben.

Kein Wunder, dass HEAD Senora Perea im Hub „Make a Racket“ als „Lifetime Achiever“ auszeichnet. Denn Carmen Perea war über ein Jahrzehnt lang die beste spanische Tennisspielerin, hat ihr Heimatland im Fed Cup repräsentiert, an allen großen Turnieren teilgenommen.

Nach ihrer aktive Karriere hat Perea sich sofort dem Coachen zugewandt, exklusiv bei den Frauen. Denn das sieht sie als ihr Fachgebiet an. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Carmen Perea nun immer mehr dem Seniorentennis verschrieben, Turniere organisiert, Camps veranstaltet. Denn die Nachfrage ist groß - nicht nur in Spanien.

So hat sich die Anzahl der Sportreibenden im Alter über 65 Jahre seit 2010 um 30 Prozent erhöht, wie eine Studie aus den USA nahelegt. Und in der Zeit der Pandemie waren es eben diese Über-65-Jährigen, die vermehrt zum Sport gegangen sind. Während sich die jüngere Generation eher eingeschränkt hat.

© HEAD Carmen Perea in Aktion

Rückschlagsportarten waren und sind dabei noch immer die ganz großen Renner bei den Senioren. Und Legenden wie Carmen Perea denken auf der einen Seite gar nicht daran, sich aus dem aktiven Tennissport zurückzuziehen. Sondern helfen tatkräftig mit, dass noch mehr Menschen im besten Alter den Schläger schwingen.