Indian Wells: Sabalenka ohne Probleme, Samsonova schockt Paolini

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat problemlos das Viertelfinale von Indian Wells erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 09:01 Uhr

Sabalenka siegte mit 6:1, 6:2 gegen Lucky Loserin Sonay Kartal und beendete damit deren Lauf im Achtelfinale.

Die Weltranglisten-83. startete zwar mit dem frühen Break, Sabalenka aber gewann acht Spiele in Folge. Dabei, so gab sie zu, hatte sie nach dem Beginn einige Zweifel gehabt. Diese erwiesen sich als unbegründet.

Sabalenka steht damit in ihrem ersten Viertelfinale auf 1000er-Ebene in diesem Jahr, nachdem sie in Doha und Dubai vorzeitig ausgeschieden war. Zuvor hatte sie das Finale bei den Australian Open gegen Madison Keys verloren.

Samsonova glatt gegen Paolini weiter

Nun trifft Sabalenka etwas überraschend auf Liudmila Samsonova: Die gewann auch im Ergebnis überraschend deutlich gegen die an sechs gesetzte Jasmine Paolini mit 6:0, 6:4.

Gegen Samsonova könnte für Sabalenka ein Härtetest anstehen: Im bisherigen Head-to-Head steht es 2 zu 2.

Ebenfalls weiter: Madison Keys, die nun seit 15 Matches ungeschlagen ist. Und Belinda Bencic, die gegen Coco Gauff gewann.

