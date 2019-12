Ivo Karlovic und die Top 100: Nur Federer und Lopez sind besser

Ivo Karlovic wird auch das Jahr 2019 unter den besten 100 Tennisspielern der Welt beenden - und wieder mal war's äußerst knapp.

von Florian Goosmann

22.12.2019

© Getty Images Ivo Karlovic

Kaum ein Jahr ist zuletzt vergangen, in dem Ivo Karlovic nicht in einer Liste mit Ken Rosewall, Jimmy Connors und Co. genannt worden ist. "Der erste Spieler seit" ist ein gerne genommener Einstieg, denn Karlovic - mittlweile schlanke 40 Jährchen jung - macht als Oldie der Tour immer wieder auf sich aufmerksam.

Auch wenn die vergangenen beiden Jahre für den Kroaten eher durchwachsen verliefen. Anfang 2017 war Karlovic noch unter den Top 20 notiert, dann aber machten sich Motivationsprobleme bei "Dr. Ivo" bemerkbar, der seine Familie (Frau Alvi und die Kids Jada und Noah) oft alleine lassen musste „Sie konnten nicht so oft mitreisen, und wenn ich weggegangen bin, war es fürchterlich. Sie waren traurig, ich war traurig – und ich wollte das einfach nicht mehr so oft tun.“ Der schlimmste Moment: 2018 in Roland Garros, "wo ich einfach nur nach Hause wollte. Ich habe mich widerlich gefühlt, überhaupt den Schläger in der Hand zu halten. Und verlieren hat nicht so weh getan wie sonst."

Karlovic 2018 und 2019 mit starkem Finish

Im Herbst 2018 setzte sich Karlovic, damals auf Platz 138 abgerutscht, ein Ultimatum: Er würde über fünf Challenger-Turniere versuchen, sich für das Hauptfeld der Australian Open zu qualifizieren. Sollte er das nicht schaffen, würde er zurücktreten. Karlovic packte es, holte 13 Siege in 17 Matches, er krönte sich zudem als ältester Sieger bei einem Challenger-Turnier.

Nach einem starken Jahresbeginn 2019 mit dem Finaleinzug in Pune und dem Achtelfinale in Indian Wells ließ Karlovic aber Punkte liegen, Ende des Jahres flog er wieder aus den Top 100. Und packte den Wieder-Einzug gerade noch so beim letzten Turnierauftritt des Jahres, wo er das Finale erreichte.

Karlovic: 17 Mal in Folge zum Jahresende unter den Top 100

Neben der erneuten direkten Qualifikation für Melbourne schaffte Karlovic es auch, eine beeindruckende Serie aufrechtzuerhalten: Seit dem Ende des Spieljahres 2003 stand Karlovic am Jahresende immer unter den Top 100, stolze 17 Mal in Folge nun. Eine Serie, in der von den aktiven Spielern nur Roger Federer (20 Mal) und Feliciano Lopez (18 Mal) vor ihm liegen.

Bei Karlovic war es indes - auch verletzungsbdingt - oft äußerst knapp: Die Spielzeit 2006 beendete er auf Platz 98, 2011 rutschte er zwischenzeitlich bis auf Platz 211 ab, war jedoch zum Jahresende wieder die Nummer 56. 2012 beendete er genau auf Platz 100. Und 2018 wäre er eigentlich nur auf Platz 101 gestanden, hätte sich nicht eine Regeländerung zu seinen Gunsten ausgewirkt: Aufgrund der neu eingeführten (und mittlerweile eingestellten) ITF-Rangliste wurden dem vor ihm liegenden Ugo Humbert die Zähler, die dieser bei den ITF-Turnieren geholt hatte, im ATP-Ranking abgezogen. Karlovic pofitierte.

Die Saison 2019 beendet Karlovic nun auf Platz 95, das neue Spieljahr beginnt er mit der Qualifikation in Doha. Karlovic sollte hier gut punkten: Aus dem Vorjahr gilt es nämlich 150 Punkte aus seinem Finaleinzug in Pune zu verteidigen.