Jack Sock nach distanzloser Hochzeitsfeier in der Kritik

Jack Sock hat seine Partnerin Laura Little geheiratet - so weit, so schön. Die Fotos von der Hochzeit sorgten jedoch für allgemeines Kopfschütteln.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.12.2020, 09:02 Uhr

© Instagram / @jack.sock

Denn von einer Corona-Pandemie wollte Sock offenbar nichts wissen. Social Distancing oder Masken - nichts davon wurde eingehalten. Und das zu einer Zeit - Sock heiratete am 12. Dezember -, in der die Coronazahlen weiter bedenklich in die Höhe geschossen waren.

Socks Hochzeit fand auf Kiawah Island, South Carolina, statt. Offenbar hatte er ursprünglich vor, mit 150 Leuten seine Hochzeit zu feiern, diese Zahl war immerhin kleiner. Auch Trauzeuge Nick Kyrgios fehlte. Dennoch war von Schutzmaßnahmen oder genereller Vorsicht nichts zu sehen.

Die Reaktionen auf Instagram ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Neben Glückwünschen schimpften viele User über Socks Verhalten. "Stark gemacht, so endet eine Pandemie nie. Vielen Dank" - "Verrückt, sieht aus, als gäbe es gar keine Pandemie" - "Idiotisch, ihr Superspreader", so einige der Kommentare.

ATP-Spieler geben in Corona kein gutes Bild ab

Auch US-Journalist Ben Rothenberg (New York Times, u.a.) verstand die Welt nicht mehr. "In einer Zeit, in der die Regierungen darüber beraten, ob Tennisspielern vertraut werden kann, sich während einer Pandemie verantwortlich zu verhalten (insbesondere die Herren), glaube ich nicht, dass es sonderlich hilft, wenn ein ATP-Spieler Fotos von einer völlig distanzlosen Hochzeit postet."

Speziell die Herren standen im Corona-Jahr 2020 immer wieder in der Kritik, ihre Verantwortung um eine Vermeidung der Ausbreitung nicht angenommen zu haben.

So hatte Novak Djokovics Adria-Tour zu Ansteckungen unter Spielern geführt (und aufgrund der Zusammenkünfte mit Fans wohl auch dort). Teilnehmer Alexander Zverev war zwar verschont geblieben und hatte angekündigt, sich in den Folgetagen freiwillig zurückzuziehen, war aber dann auf einer Party in Monte Carlo gesichtet worden.