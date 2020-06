Jan-Lennard Struff nimmt an "THIEMs 7" in Kitzbühel teil

Jan-Lennard Struff nimmt am Tennisturnier "THIEMs7" in Kitzbühel teil. Die 30 Jahre alte Nummer 34 der Welt aus Warstein ersetzt den Kroaten Kroate Borna Coric, der bei der vielkritisierten Adria-Tour positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

von SID / tennisnet / PM

zuletzt bearbeitet: 25.06.2020, 13:51 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff

Das vom österreichischen Topspieler Dominic Thiem mitorganisierte Event findet vom 7. bis 11. Juli statt.

Das Turnier ist insgesamt 300.000 Euro Preisgeld dotiert, bis zu 500 Tennisfans werden die Spiele am Center Court in Kitzbühel live verfolgen können. In Struffs Gruppe A sind neben Thiem auch Andrej Rublev (Russland) und Grigor Dimitrov (Bulgarien) vorgesehen, der ebenfalls einen positiven Coronatest nach seiner Teilnahme an der Adria-Tour bekanntgegeben hatte.

Auf der offiziellen Seite der Veranstalter scheint das letzte Wort in Sachen Teilnehmerfeld jedoch noch nicht gesprochen. "Auf Grund der aktuellen Lage und den auf COVID-19 positiv getesteten Spielern werden weitere Änderungen im Spielplan, im Spielerfeld und in der Gruppenzusammenstellung erwartet", heißt es hier.

Auch die jungen Österreicher bekommen beim THIEMs7 ihren großen Auftritt und werden von 7.bis 11. Juli in einem Side-Turnier die Night-Sessions am Center Court einläuten.

Austrian Young Guns spielen Side-Turnier im Rahmen der THIEMs7

Für Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lucas Miedler bzw. für die beiden Tiroler Alexander Erler oder Sandro Kopp geht es um 20.000 Euro Preisgeld. Wobei sich die beiden Tiroler Jungstars Kopp und Erler in einer Qualifikation den vierten Gruppenplatz des Side Turniers ausspielen werden.

Ab 7. Juli bilden die Gruppenpartien der Österreicher jeweils um 18.30 Uhr den Auftakt der Night-Sessions. Gespielt wird über drei kurze Sätze, mit Tie Break in jedem Satz bei Stand 3:3, sowie Match Tie Break im dritten Satz. Insgesamt stehen für die jungen Heimischen sieben Partien am Programm.