Juan Martin del Potro arbeitet weiter am Comeback

Juan Martin del Potro hat wahrlich eine Vielzahl an Verletzungen hinter sich. Der Argentinier denkt aber nach wie vor nicht ans Aufhören sondern arbeitet weiterhin an seinem x-ten Comeback.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2020, 07:19 Uhr

Der Argentinier unterzog sich erst im Januar einer Operation am Knie - es war bereits der sechste große operative Eingriff in der Karriere des US-Open-Siegers von 2009.

Nur ein Jahr später erlitt er eine Verletzung am rechten Handgelenk, danach machte ihm das linke Handgelenk über viele Jahre hinweg Probleme. In der vergangenen Woche teilte Del Potro ein Video auf den sozialen Netzwerken, das ihn beim körperlichen Aufbau zeigt.

In der Saison 2019 konnte Del Potro nur neun Profimatches bestreiten. Beim Masters in Rom erreichte er das Viertelfinale, bei den French Open immerhin das Achtelfinale.

Nach einem Sieg in der ersten Runde vom Rasenturnier im Londoner Queen's Club klagte er über Knieschmerzen, später wurde ein erneuter Bruch der Kniescheibe diagnostiziert. Diese Verletzung zog er sich bereits im Oktober 2018 zu.

Del Potro gewann in seiner gesamten Karriere bislang 22 Einzel-Titel auf der ATP-Tour und erreichte im August 2018 nach einem Finaleinzug in New York mit Rang drei seine höchste Platzierung in der Weltrangliste. Bei Olympischen Spielen gewann er zwei Einzel-Medaillen (Bronze 2012, Silber 2016).