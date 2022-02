Kampf um die 1: Daniil Medvedev kann in dieser Woche an Novak Djokovic vorbeiziehen

Bei den ATP-500er-Turnieren in Dubai und Acapulco geht es in dieser Woche nicht nur um den Turniersieg. Sondern auch um eine mögliche Wachablösung an der Spitze: Denn Daniil Medvedev hat die Chance, erstmals an Novak Djokovic vorbeizuziehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2022, 16:20 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Novak Djokovic geht aktuell in seine 361. Woche als Weltranglisten-Erster - ein absoluter Rekord auf der ATP-Tour. Djokovic hatte Federer (310 Wochen) bereits vor längerer Zeit abgelöst und sich an der Spitze gehalten. Nun könnte es jedoch kritisch werden.

Denn Djokovic wurden heute die Australian-Open-Zähler aus dem Vorjahr abgezogen, er hat aktuell 8.875 Punkte, Daniil Medvedev als Verfolger hat 8.435 Zähler.

Djokovic hat aus seinem Vorjahressieg in Dubai volle 500 Punkte zu verteidigen, Medvedev in dieser Woche keine. Heißt: Der Djoker ist unter Zugzwang, um seinen Platz an der Sonne weiterhin zu sichern.

Djokovic in Dubai, Medvedev in Acapulco

Beide liefern sich ein Fernduell: Während Djokovic in Dubai aufschlägt, ist Medvedev beim parallel stattfindenden Turnier in Acapulco am Start, auch dort geht es um 500 Punkte.

Das Problem für Djokovic: Er hat den Verbleib an der Spitze nicht in der eigenen Hand. Selbst wenn er in Dubai gewinnen sollte, würde ihn Medvedev mit einem Turniersieg in Acapulco ablösen. Denn während Djokovic seine 8.875 Zähler nur halten kann, würde Medvedev auf 8.935 Punkte davonziehen.

Die anderen Szenarien: Sollte Djokovic bereits in Runde 1 oder 2 verlieren, wäre Medvedev unabhängig von seinem eigenen Abschneiden die neue Nummer 1.

Verliert Djokovic im Viertelfinale, reicht Medvedev der Einzug in Runde 2.

Scheidet Djokovic im Halbfinale aus, braucht Medvedev ein Viertelfinale.

Und unterliegt Djokovic einem möglichen Endspiel, wäre Medvedev mit einem Finaleinzug die neue Nummer 1.

Djokovic und Medvedev im Fernduell um die Nummer 1

Medvedev hat also gute Chancen, die 27. Nummer 1 der ATP-Weltrangliste zu werden. Die Konkurrenz hat es allerdings in sich: Ebenfalls in Acapulco am Start sind Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal.

Djokovic muss sich in Dubai mit Andrey Rublev, Jannik Sinner und Hubert Hurkacz messen.

Zum Auftakt trifft der Djoker auf Lorenzo Musetti, und das bereits am Montag ab 17.30 Uhr.

Medvedev muss gegen Benoit Paire ran, allerdings erst am Dienstag.

Zum Einzel-Draw in Dubai

Zum Einzel-Draw in Acapulco