Laver Cup: Jakub Mensik erhöht für Team Europe auf 2:0

Jakub Mensik hat den Vorsprung von Team Europe beim Laver Cup auf 2:0 ausgebaut.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 01:47 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik erhöhte für Team Europe auf 2:0

Vorteil Team Europe: Die Gäste haben beim Laver Cup in San Francisco eine schnelle 2:0-Führung hergestellt. Casper Ruud brachte das Team von Yannick Noah durch einen 6:4 und 7:6 (4)-Erfolg über Reilly Opelka in Front, anschließend baute Jakub Mensik den Vorsprung durch einen 6:1, 6:7 (3) und 10:8-Sieg gegen Alex Michelsen aus.

Ruud gelang gegen Opelka im ersten Satz das einzige Break zum 3:2 und brachte dieses dank einer starken Aufschlagleistung locker über die Ziellinie. Im zweiten Durchgang fiel die Entscheidung im Tiebreak, in welchem dem dreifachen Grand-Slam-Finalisten aus Norwegen ein frühes Minibreak zum 3:1 genügte.

Mensik lässt Michelsen-Comeback kalt

Im darauffolgenden Duell der beiden Laver-Cup-Debütanten Michelsen und Mensik hatte der Tscheche im ersten Satz leichtes Spiel. Der 20-Jährige, der Ende März das ATP-Masters-1000-Event in Miami gewonnen hatte, gewann diesen locker mit 6:1 und lag auch im zweiten Abschnitt schon mit 5:3 voran.

Der zunächst äußerst nervöse Michelsen steigerte sich aber gerade noch rechtzeitig und erzwang dank eines starken Laufs einen Champions-Tiebreak. In diesem gelang Mensik der bessere Start, den der Weltranglisten-17. letztlich in den knappen 6:1, 6:7 (3) und 10:8-Erfolg umzumünzen wusste.

Vor der Night Session des ersten Spieltags hat Team World demnach bereits etwas Druck. Zunächst wird Joao Fonseca versuchen, den Rückstand durch einen Sieg über Flavio Cobolli auf 1:2 zu verkürzen. Im abschließenden Doppel stehen sich Taylor Fritz/Michelsen und Carlos Alcaraz/Mensik gegenüber.