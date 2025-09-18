Laver Cup, Tag 1: Alcaraz spielt im Doppel, Zverev muss sich gedulden

Während Carlos Alcaraz am ersten Tag des Laver Cup zumindest im Doppel im Einsatz ist, muss sich Alexander Zverev gedulden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 20:21 Uhr

© Getty Images Führen das Team Europe an: Carlos Alcaraz und Alexander Zverev

Am ersten Tag ist beim Laver Cup noch nie eine Entscheidung gefallen. Und also erscheint es angesichts des Modus nur allzu logisch, dass die beiden Teamkapitäne Andre Agassi und Yannick Noah am Freitag in San Francisco noch nicht vollumfänglich auf ihre absoluten Spitzenspieler setzen. Zu diesem Schluss kann man zumindest nach einem Blick auf den Spielplan des ersten Tages kommen.

Eröffnet wird der Freitag in San Francisco um 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) von Reilly Opelka und Casper Ruud, anschließend stehen sich die beiden Laver-Cup-Debütanten Alex Michelsen und Jakub Mensik gegenüber. Das erste Match in der Night Session bestreiten um 19 Uhr Ortszeit (4 Uhr MEZ) Joao Fonseca und Flavio Cobolli, ehe das Programm mit dem Doppel zwischen Taylor Fritz/Michelsen und Carlos Alcaraz/Mensik beschlossen wird.

Zverev ist nicht allein

Demnach wird der Weltranglistenerste Alcaraz, der zuletzt bei den US Open triumphierte, bereits am ersten Tag ins Geschehen eingreifen. Im Einzel wird der Spanier dann voraussichtlich am Samstag erstmals zu sehen sein. Ebenso wie Alexander Zverev, der am Freitag lediglich als Edelfan des europäischen Teams in Erscheinung treten wird.

Neben Zverev wird am Freitag im Team Europe Holger Rune ohne Einsatz bleiben, Agassi verzichtet im Team World zunächst auf die Dienste von Alex de Minaur und Francisco Cerundolo. Als Titelverteidiger starten in San Francisco die Europäer, die sich im Vorjahr in Berlin knapp mit 13:11 behaupteten.