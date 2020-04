Magnus Norman: Ich habe mit Stan Wawrinka vor dem French-Open-Finale geweint

Magnus Norman hat in einem Interview eine emotionale Anekdote aus der Zusammenarbeit mit Stan Wawrinka geteilt. Unmittelbar vor dem Finale der US Open 2016 gegen Novak Djokovic brachen beide in der Kabine in Tränen aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2020, 16:44 Uhr

"Normal versuche ich, mich kurz zu halten. Vor allem Stan mag es nicht, zu viele Informationen kurz vor einem Match zu bekommen", erklärte Norman im Interview beim Podcast Tennis with an Accent. "Zu viele taktische Anweisungen würden seinen Kopf nur verrückt spielen lassen. Ich muss sehr klar sein."

Norman schloss sich 2013 dem Trainerteam von Wawrinka an, nachdem der Schwede zuvor seinen Landsmann Robin Söderling zu zwei Grand-Slam-Finals coachte. Für die Saison 2014 intensivierten die beiden die Zusammenarbeit, schon zu Saisonbeginn setzte es mit dem Triumph bei den Australian Open das erste große Karriere-Highlight. 2015 sollte der Titel bei den French Open folgen, ein Jahr später erreichte Stan the Man bei den US Open ein weiteres Grand-Slam-Finale.

"Vor dem Finale bei den US Open hatten wir ein kurzes Gespräch in der Umkleidekabine", sagte Norman. "Ich erklärte ihm, wie unheimlich stolz ich auf seine Leistungen war. Wir hatten davor schon einen guten Sommer, die Zusammenarbeit lief fantastisch. Er war wohl nervös, deshalb begann er während meiner Ansprache zu weinen."

Und weiter: "Plötzlich musste ich auch weinen. Kurz vor dem Match hatten wir einen höchst emotionalen Moment, unmittelbar bevor der Schiedsrichter das Match ausrief. Durch diesen Moment konnten wir unseren Emotionen freien Lauf lassen. Stan schritt auf den Platz und spielte sein bestes Tennis."

Stan Wawrinka arbeitet wieder mit Magnus Norman

Wawrinka besiegte Novak Djokovic trotz Satzrückstand mit 6:7(1), 6:4, 7:5, 6:3 und holte sich seinen insgesamt dritten Major-Titel. "Diese paar Minuten vor dem Match werde ich nie in meinem Leben vergessen", sagte Norman.

Zum Ende der Saison 2017 trennten sich Wawrinka und Norman auf Wunsch des Trainers. Yannick Fattebert übernahm die Agenden, 2018 kehrte Norman jedoch zurück. Derzeit wird Wawrinka auch von Dani Vallverdu unterstützt.