Mallorca Championships: Frühes Aus für Nick Kyrgios

Ex-Wimbledonfinalist Nick Kyrgios ist bei den Mallorca Championships zum Auftakt ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.06.2026, 21:16 Uhr

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© Getty Images

Kyrgios unterlag seinem Landsmann Adam Walton mit 3:6 und 4:6.

Kyrgios war bei den Mallorca Championships via Wildcard am Start, im Ranking ist der ehemalige Weltranglisten-13. nach langer Verletzungsauszeit und diversen Problemen an Knie und Handgelenk nur noch auf Rang 900 notiert. Beim ATP-Turnier in Halle in der vergangenen Woche musste er aufgrund von Knieschmerzen absagen. Zuvor hatte er bei den BOSS OPEN einen Sieg über Corentin Moutet gefeiert.

Kyrgios hatte wohl auch auf eine Wildcard beim anstehenden Majorturnier in Wimbledon gehofft, war bei der Vergabe allerdings leer ausgegangen. Für die Qualifikation hat der 31-Jährige nicht gemeldet - was aufgrund seiner Teilnahme auf Mallorca auch zeitlich nicht funktioniert hätte.

Beim Rasenklassiker an der Church Road hatte er 2022 das Finale erreicht und dort gegen Novak Djokovic verloren.