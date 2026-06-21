Mallorca Championships: Yannick Hanfmann zieht ins Achtelfinale ein

Yannick Hanfmann hat beim ATP-250-Turnier auf Mallorca den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 23:32 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann siegte in zwei Sätzen

Yannick Hanfmann hat wie zuletzt in Halle auch beim Rasenturnier auf Mallorca das Achtelfinale erreicht. Der 34-Jährige aus Karlsruhe setzte sich am Sonntag 7:6 (2) und 7:6 (2) gegen den Paraguayer Adolfo Vallejo durch.

Wie in Halle, wo Hanfmann in der Runde der letzten 16 im deutschen Duell an French-Open-Sieger Alexander Zverev gescheitert war, warten auch im Mallorca Country Club eine schwierige Aufgabe auf den Routinier. Hanfmann muss sich dann mit dem an Nummer eins gesetzten Italiener Luciano Darderi auseinandersetzen.

Hanfmann ist in der Woche vor dem Rasenklassiker in Wimbledon der einzige deutsche Starter auf Mallorca.

Das Einzel-Tableau auf Mallorca