Medvedev spricht über "interessantes neues Projekt in meiner Karriere"

Die Tennis-Saison 2025 verläuft für Daniil Medvedev bisher äußerst enttäuschend. Mit einem neuen Team an seiner Seite soll nun alles besser werden.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 18:03 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev erhofft sich einen Aufwärtstrend.

Medvedev, der mittlerweile in der ATP-Weltrangliste auf Platz 18 zurückgefallen ist, schildert im Vorfeld des Turniers in Hangzhou die Beweggründe, die ihn dazu gebracht hätten, eine Zusammenarbeit mit Thomas Johansson und Rohan Goetzke zu beginnen: „Es war keine leichte Entscheidung, aber ich bin gerne bereit, es für den Rest der Saison mit ihnen zu versuchen und dann in der [nächsten] Saison zu sehen, wie es läuft.“

Bisher verlaufe die Zusammenarbeit gut. „Ich liebe ihre Arbeitsweise. Mir gefällt, was sie sagen, und es ist ein interessantes neues Projekt in meiner Karriere“, so der ehemalige Weltranglistenerste.

“Vielleicht mein bestes Tennis in diesem Jahr”

Und auch spielerisch sollte die Kurve bald wieder nach oben zeigen, so zumindest die Hoffnung des US Open-Champions des Jahres 2021: "Ich hatte letzte Woche eine sehr gute Trainingswoche. Ich habe vielleicht mein bestes Tennis in diesem Jahr gespielt. Und mein Ziel ist es, das auf dem Platz nachzubilden, denn wenn mir das gelingt, kann ich Turniere gewinnen oder gutes Tennis spielen, und das ist das Wichtigste für mich.“

Medvedev hatte sich im August nach acht erfolgreichen Jahren von seinem Coach Gilles Cervara getrennt.