Medvedev und Ex-Coach Cervara: Ein „geschlossenes Kapitel“

“Kein Kontakt”: Nach über 8 Jahren der Zusammenarbeit trennen sich die Wege endgültig zischen Daniil Medvedev und seinem ehemalige Coach Gil Cervara.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 08:15 Uhr

Daniil Medvedev ist der Befreiungsschlag geglückt: Der beste russische Spieler der letzten Jahre holte sich nach 882 Tagen erstmals wieder einen Titel. Und das, nachdem der einstige Weltranglistenerste erst Anfang September sein komplettes Trainerteam umstellte. Langzeit-Coach Gil Cervara musste gehen, und der Schwede Thomas Johansson kam.

Johansson muss in große Fußstapfen treten, denn zusammen mit dem nun Ex-Coach Cervara verbrachte der Russe unglaubliche acht gemeinsame Jahre, inklusive 20 Titel und der Weltranglistenposition als Nummer eins. Überraschend: Medvedev und sein langjähriger Trainer stehen seit der Trennung nicht mehr in Kontakt. Das Kapitel sei für beide abgeschlossen. „Wir haben keinen Kontakt mehr. Das ist normal. Wir verstehen uns sehr gut, aber ich glaube nicht, dass wir in Kontakt bleiben werden. Und am Telefon? Ich weiß nicht einmal, ob er mir schreiben wird. Wahrscheinlich schon. Wir werden sehen. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen.“

Der einstige Grand Slam-Sieger hat die Zusammenarbeit abgeschlossen, vielleicht auch, um die dunklen Seiten – wie den verstörenden US-Open-Ausraster – hinter sich zu lassen. Nach seinem Sieg in Almaty zeigte sich wieder der Medvedev, der sichtlich Freude auf und außerhalb des Platzes hat. Beim ATP-500-Turnier wird der Russe, aktuell auf Rang 13 im “Race to Turin”, am Mittwoch aufschlagen. Gegner ist Nuno Borges aus Portugal.