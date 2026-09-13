Nach US-Open-Finale: Zukunft von Krawietz/Pütz fraglich

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel verpasst - und biegen möglicherweise auf die Zielgerade ihres gemeinsamen Weges auf der Tennistour ein.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 13.09.2026, 09:29 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz, Kevin Krawietz

Das deutsche Davis-Cup-Doppel verlor das Finale gegen die im gesamten Turnier satzverlustfreien Christian Harrison/Neal Skupski (USA/Großbritannien) mit 4:6, 6:7 (6:8). Trösten kann sich "KraPütz" mit 500.000 Dollar Preisgeld (rund 430.000 Euro).

Nach dem Finale deutete Pütz das Ende der erfolgreichen Partnerschaft mit Krawietz an. "Ich werde 39 am Ende des Jahres, habe zwei kleine Kinder, eines kommt nächsten Sommer in die Schule. Diesen Kampf, dass ich mehr zu Hause sein will, führe ich seit vielen Jahren", sagte Pütz im ZDF: "Natürlich fragt man sich, ob man das noch ein ganzes Jahr durchziehen will. Darüber sprechen wir schon seit Anfang des Jahres. Die Chance besteht, dass es nicht weitergeht."

Auch Kevin Krawietz weiß um die Gedanken seines Partners - oder zumindest die Möglichkeit, dass er auf Dauer einen neuen Partner braucht. Auch der Österreicher Neil Oberleitner ist hier ein Thema, wie Krawietz dieser Tage im tennisnet-Interview erklärt hatte.

Für Krawietz und Pütz, das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main, bleibt der größte gemeinsame Erfolg damit der Triumph bei den ATP Finals 2024. Im selben Jahr waren sie in Flushing Meadows schon einmal ins Endspiel vorgestoßen - und den Australiern Max Purcell und Jordan Thompson unterlegen.

“Enttäuschung groß”

Bislang einziger deutscher US-Open-Sieger im Männer-Doppel bleibt Philipp Petzschner, der 2011 mit dem Österreicher Jürgen Melzer triumphierte. Krawietz (34) ist bereits zweimaliger Grand-Slam-Sieger, an der Seite seines früheren Partners Andreas Mies gewann er die French Open 2019 und 2020. "Es war eine große Chance, die Enttäuschung ist natürlich groß", sagte Krawietz nach dem Endspiel, das die Deutschen stark begonnen hatten.

Mitte des ersten Satzes aber schwächelte Krawietz bei einem Aufschlagspiel, die amtierenden Australian-Open-Sieger Harrison/Skupski schlugen zu und sicherten sich den Durchgang nach 40 Minuten. Der zweite Satz verlief komplett ausgeglichen und ging in die Verlängerung. Im Tiebreak vergaben Krawietz/Pütz einen Satzball. Wenig später war das Match verloren.

Die Hoffnungen auf einen deutschen Triumph beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres trägt nun allein Alexander Zverev. Der topgesetzte Hamburger trifft im Männer-Finale am Sonntag (20.00 Uhr/Sky und Sporteurope.tv) auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der erstmals in einem Major-Endspiel steht. Für Zverev wäre es der zweite Grand-Slam-Erfolg nach den French Open im vergangenen Juni.