Nach Verletzungspause: Qinwen Zheng ist wieder da!

Qinwen Zheng kehrt nach ca. drei Monaten beim WTA-Turnier in Peking auf die Tour zurück! Nach einer Ellbogen-OP schlägt die Weltranglistenneunte beim Heimturnier auf und versucht erneut die großen Erwartungen zu erfüllen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 10:55 Uhr

Qinwen Zheng hatte zu Saisonbeginn große Erwartungen zu erfüllen. Nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Paris und den Finalteilnahmen bei den Australian Open und bei den WTA Finals, sollte der Einzug in die Top Ten im Jahr 2025 nicht das Ende der Erfolgswelle sein.

Doch so richtig prickelnd verlief der Saisonstart für die aufschlagstarke Chinesin nicht. In Melbourne war bereits in der zweiten Runde Schluss und auch anschließend ging es bei keinem größeren Event über das Viertelfinale hinaus. Grund dafür waren auch Probleme mit dem Ellbogen, die trotz der Halbfinalteilnahme in Rom großes Thema bei Zheng blieben.

Pause begann nach Wimbledon

Nach dem Erstrundenaus in Wimbledon entschied sich die 22-Jährige dann zur Auszeit, um sich am lädierten Körperteil einer Operation zu unterziehen. Die Rückkehr erfolgt nun beim Heimturnier in Peking. Für die amtierende Weltranglistenneunte ein guter Einstieg. Die Unterstützung des Publikums ist sicher und das gute Abschneiden aus dem vergangenen Jahr (Halbfinale) dürfte zumindest etwas Selbstvertrauen geben.

Trotzdem wird vor allem entscheidend sein, wie gut sich der Körper nach der langen Spielpause anfühlt, vor allem der schwer lädierte rechte Ellbogen. Das darf die in Peking gesetzte Zheng nach Freilos in der zweiten Runde gegen Yafan Wang oder Suzan Lamens testen. So richtig angreifen will Zheng dann wieder ab Januar 2026. Und endlich die großen Erwartungen erfüllen.

