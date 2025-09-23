WTA Peking: Swiatek und Gauff führen an – Zheng gibt Comeback

Die Auslosung für das neunte, in Peking ausgetragene, WTA-1000-Turnier des Jahres steht fest und hält eine spannende Auslosung bereit.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 16:05 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova und Coco Gauff bei der Siegerehrung der China Open

Iga Swiatek, frisch gekürte Seoul-Siegerin, führt das Hauptfeld in Peking an, während Titelverteidigerin Coco Gauff die andere Hälfte der Auslosung besetzt. Die eigentliche Nummer 1, Aryna Sabalenka, musste verletzungsbedingt absagen – ebenso wie Australian-Open-Siegerin Madison Keys.

Ein besonderes Highlight ist die Rückkehr von Zheng Qinwen, die nach einer Operation am rechten Ellbogen im Juli ihr erstes Turnier bestreiten wird. Die an Nummer 7 gesetzte Chinesin hatte seit ihrem Erstrunden-Aus in Wimbledon pausiert. Darüber hinaus geben gleich zwei Grand-Slam-Siegerinnen ihr Comeback beim WTA-1000-Event: Barbora Krejcikova und Bianca Andreescu.

Erstes Viertel

Swiateks möglicher Weg ins Viertelfinale gegen die fünftgesetzte Jessica Pegula führt über Anna Kalinskaya und Emma Navarro. Die Polin gehört zu den drei früheren Siegerinnen des Turniers: 2023 triumphierte sie in Peking, 2024 sagte die Weltranglistenzweite aus persönlichen Gründen ab.

Besonders spannend ist der Abschnitt von Pegula. In Runde drei könnte es zum Duell mit Emma Raducanu kommen, die ihr Debüt bei den China Open gibt. Die Siegerin dieses Matches trifft im Achtelfinale voraussichtlich auf US Open-Halbfinalistin Naomi Osaka, die 2019 in Peking siegte.

Zweites Viertel

Als Nummer 4 der Setzliste in Peking hat Mirra Andreeva zunächst eine machbare Auslosung erwischt. Im Achtelfinale könnte jedoch ihre regelmäßige Doppelpartnerin Diana Shnaider warten – mit ihr gewann die Russin unter anderem Silber bei den Olympischen Spielen.

Die an 7 gesetzte Zheng Qinwen befindet sich in derselben Turnierhälfte wie Shootingstar Victoria Mboko, die – wie zuvor Emma Raducanu – ihr Debüt in Peking als gesetzte Spielerin gibt. Vor einem Jahr stand die 19-jährige Kanadierin noch auf Rang 356 der Weltrangliste, inzwischen ist sie WTA-1000-Siegerin und kurz davor, die Top 20 zu knacken. Für Lokalmatadorin Zheng wird ihr Comeback damit alles andere als einfach.

Drittes Viertel

Jasmine Paolini, die Italien vergangene Woche zum Titel im Billie Jean King Cup führte, trifft bereits in der dritten Runde auf Angstgegnerin Sofia Kenin – gegen die sie in bislang drei Duellen noch keinen Satz gewinnen konnte. Sollte sie die Negativserie durchbrechen, ginge es für die an Nummer 6 gesetzte Italienerin gegen Elina Svitolina weiter.

Angeführt wird dieses Viertel von Amanda Anisimova. Die zweifache Grand-Slam-Finalistin bestreitet ihr erstes Match als Top-5-Spielerin gegen Hailey Baptiste oder Katie Boulter. In Runde vier könnte ein hochklassiges Duell mit Karolina Muchova, der Finalistin des Vorjahres, warten.

Viertes Viertel

Coco Gauff führt das Hauptfeld von unten an. Mit wenig Druck – wie sie selbst betonte – und als Titelverteidigerin startet die French-Open-Siegerin ins WTA-1000-Turnier. Eine mögliche Viertelfinalgegnerin wäre Belinda Bencic.

Die an Nummer 8 gesetzte Elena Rybakina erwischte eine knifflige Auslosung. Zum Auftakt trifft die Kasachin entweder auf Laura Siegemund, Wimbledon-Viertelfinalistin, oder auf Caty McNally. In der dritten Runde könnte es zum Duell mit Iva Jovic kommen, der Guadalajara-Siegerin von vor zwei Wochen. Im Viertelfinale wäre dann ein Match gegen Ekaterina Alexandrova möglich – vorausgesetzt, diese setzt sich zuvor gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova durch. Am 24.09. beginnen die Matches des Hauptfeldes.

