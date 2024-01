Nadal-Coach Carlos Moya: "Wo wir herkommen, muss man vorsichtig sein"

Rafael Nadal will nach seinem Comeback in Brisbane also in Doha wieder auf die ATP-Tour zurückkehren. Coach Carlos Moya dämpft die Erwartungen an seinen Schützling.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 18:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Moya und Rafael Nadal in Brisbane Anfang 2024

Carlos Moya hat viel gesehen während seiner Tennis-Karriere, sei es als aktiver Spieler, wo er es bis auf Position eins der Weltrangliste gecshafft hat. Sei es als Coach von Rafael Nadal, nachdem sich dessen Onkel Toni in die Akademie in manacor zurückgezogen hat. Moya kennt das Gechäft und den Körper seines Schützlings gut. Man darf also getrost glauben, was der mittlerweile 47-jährige Spanier hinsichtlich der nächsten Auftritte seines Schützlings sagt. Den letzten hat es ja in Brisbane gegeben - dort konnte Nadal nach Erfolgen gegen Dominic Thiem und Jason Kubler das Match gegen Jordan Thompson im zweiten Satz trotz Matchbällen nicht zumachen, verlor in drei. Und sah dann verletzungsbedingt von einer Teilnahme bei den Australian Open ab.

Nun will es der 23-malige Grand-Slam-Champion in Doha versuchen. Gespielt wird vom 19. bis zum 24. Februar, es sind also noch ein paar Tage hin bis zum Turnierstart. Zeit, die Rafael Nadal nach Auskunft seines Trainers auch braucht.

Nadal trifft in Doha den alten Weggefährten Andy Murray

"Es wird besser", erläuterte Moya gegenüber Punto de Break. "Wir sind vorsichtig. Wo wir herkommen, muss man vorsichtig sein. Wir beginnen gerade wieder langsam zu trainieren. Es war nicht ernst - aber ernst genug, die Australian Open nicht zu spielen. Die eines der großen Ziele waren, die Rafa angestrebt hat." So eine Verletzung könne passieren, so Moya weiter. "Aber nach all den harten Monaten und wenn man merkt, dass man wieder nah an eine sehr gute Position herankommt, dann war das sehr schade."

In Doha wird Nadal auf harte Konkurrenz treffen. Die Setzliste wird angeführt von Titelverteidiger Daniil Medvedev vor dessen Landsleuten Andrey Rublev und Karen Khachanov. Auch einen alten Weggefährten wird Rafael Nadal wiedertreffen, zumindest im Spielerbereich: Andy Murray, dessen Saison bislang nicht wunschgemäß verläuft.