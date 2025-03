Naomi Osaka: Führt der Frust zum Karriere-Ende?

Die Auftaktniederlage von Naomi Osaka gegen Camilla Osorio beim WTA-Tour-1000-Event in Indian Wells wird den Frust der Japanerin noch verstärkt haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 13:43 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka in Indian Wells 2025

Die Sache mit den ungezwungenen Fehlern ist ja auch nicht komplett sattelfest definiert. Wie viel Anteil eine Gegnerin nun am Punkt hat, liegt manchmal auch im Auge des Betrachters. Oder aber jener Person, die die jeweilige Statistik führt. Aber: Wenn bei einem 4:6 und 4:6 insgesamt 50 Fehlschläge ohne größere Not vermerkt werden, dann liegt wohl etwas im Argen.

Kein Wunder also, dass Naomi Osaka nach dem Aus gegen Camilla Osorio vom schlechtesten Match ihrer Karriere sprach. Und das ist bei insgesamt 462 Partien auf der WTA-Tour schon eine Ansage.

Nun muss man sich um das Vermächtnis von Naomi Osaka keine großen Gedanken machen. Da stehen vier Major-Siege zu buche, so viele hat von den aktiven Spielerinnen nur Iga Swiatek vorzuweisen, die Polin hält bei fünf (Venus Williams würde hier auch noch aufzuzählen sein - aber da weiß ja niemand so genau, ob se nicht doch schon in Rente ist). Und Osaka spielt auch nicht mehr um die Top-Position in den WTA-Charts mit. Dafür fehlt ihr die Konstanz. Und auch die körperliche Robustheit.

Bencic hat es Osaka vorgemacht

Aber ein paar Titel würde sie nach der Rückkehr ihrer Babypause schon noch gewinnen. Gerne auch größere. Kollegin Belinda Bencic hat ja unlängst in Abu Dhabi gezeigt, dass dies möglich ist. Sollten sich diese Gelegenheiten nicht mehr ergeben, dann, so hat es Naomi Osaka ja angekündigt, könnte sie den Tennisschläger schon bald an den Nagel hängen. Frustrierende Auftaktpleiten wie gegen Osorio in Indian Wells helfen da natürlich nicht.

Allerdings hatte die Saison 2025 mit dem Finaleinzug in Auckland ja gar nicht schlecht begonnen. Aber schon da streiket Osakas Körper mal wieder, sie musste das Endspiel gegen Clara Tauson frühzeitig beenden. Be den Australian Open gelangen der 27-jährigen Japanerin zwei bemerkenswerte Erfolge über Angstgegnerin Caroline Garcia und Karolina Muchova. Danach folgte die beinahe schon erwartbare Aufgabe gegen Belinda Bencic.

Vielleicht war Osaka in Indian Wells also einfach nur ein bisschen eingerostet. Die nächste Chance auf einen großen Coup gibt es ja schon in wenigen Tagen in Miami.