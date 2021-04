Nick Kyrgios lässt gesamte Sandplatzsaison aus

Nick Kyrgios wird 2021 nicht auf den Sandplätzen dieser Welt aufschlagen. Der Australier sagte seine Teilnahme an sämtlichen Events auf der roten Asche ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 17:44 Uhr

Dass Nick Kyrgios kein allzu großer Freund der Sandplatzsaison ist, ist hinlänglich bekannt. "Sandplatztennis ist für mich eigentlich kein Tennis. Da ist überhaupt keine Kreativität gefragt. Alles dreht sich nur um die Fitness und darum, wer am längsten durchhält", hatte der 25-Jährige beispielsweise vor etwas weniger als drei Jahren am Rande des ATP-Turniers in Atlanta gemeint.

Angesichts dieses Umstandes und der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie verwundert es nicht wirklich, dass der Australier in diesem Jahr kein einziges Turnier auf Asche bestreiten wird. Kyrgios lässt neben den Turnieren in Monte Carlo, Barcelona, Rom und Madrid also auch das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, die French Open, aus.

Rückkehr in Stuttgart?

Wann der Weltranglisten-57. auf die ATP-Tour zurückkehren wird, ist indes noch nicht bekannt. Hoffnungen machen dürfen sich freilich die Veranstalter des ATP-250-Rasenturniers in Stuttgart, das vom 7. bis 13. Juni stattfinden soll. Schließlich gilt Rasen als absoluter Lieblingsbelag des 25-Jährigen.

Sein letztes Match absolvierte Kyrgios übrigens bei den Australian Open gegen Dominic Thiem. In einem epischen Drittrundenmatch unterlag der Lokalmatador dem amtierenden US-Open-Champion in fünf Sätzen. Schon nach der Niederlage hatte der Mann aus Canberra kein großes Interesse an einer baldigen Rückkehr auf die ATP-Tour bekundet. Diesen Worten lässt Kyrgios nun offensichtlich auch Taten folgen.