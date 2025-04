Porsche Tennis Grand Prix: Viertelfinal-Line-Up wie bei einem Major

Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart steht am Samstag die Runde der letzten Acht an und der Blick auf den Spielplan lässt Tennisfan-Herzen höher schlagen. Ein derart hochkarätiges Viertelfinal-Line-Up würde auch jedem Grand Slam-Turnier gut zu Gesichte stehen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 21:13 Uhr

© Getty Images Die topgesetzte Aryna Sabalenka führt das hochkarätige Viertelfinal-Line-Up beim Porsche Tennis GP in Stuttgart an

Wer beim Porsche Tennis GP in Stuttgart ein Ticket für den Samstag ergattern konnte, darf sich wahrlich glücklich schätzen. Die absolute Crème de la Crème des Damentennis ist dabei nämlich nahezu ausnahmslos vertreten. Mit Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Jessica Pegula und Coco Gauff sind die Top vier der Weltrangliste am Start, dazu kommt die Nummer sechs, Jasmine Paolini. Einzig die Nummer fünf der Welt, Madison Keys, fehlt in dieser Auflistung.

Los geht es - nach Spielplan um 12:30 - mit dem Match zwischen der Nummer drei des Turniers, Jessica Pegula, und der Russin Ekaterina Alexandrova. Beide Spielerinnen präsentierten sich in diesem Tennisjahr bislang in bestechender Form. Pegula konnte zuletzt den Titel in Charleston holen, zuvor war sie in Miami erst im Endspiel an Aryna Sabalenka gescheitert. Alexandrova triumphierte heuer bereits in Linz und spielte sich in Charleston bis ins Semifinale. Dort unterlag sie ausgerechnet ihrer heutigen Gegnerin in einer hart umkämpften Partie mit 2:6, 6:2 und 5:7. Dass es zwischen der US-Amerikanerin und der Russin knapp hergehen könnte, zeigt jedoch nicht nur die letzte Begegnung, sondern auch ein Blick auf das Head-to-Head, in dem es 2:2 steht.

Brisanz verspricht auch das zweite Match des Tages, in dem es zu der kuriosen Ausgangsposition kommt, dass die in der Weltrangliste weitaus schlechter platzierte Spielerin wohl zu favorisieren ist. Die an Nummer zwei gesetzte Iga Swiatek trifft nämlich auf ihre absolute Angstgegnerin Jelena Ostapenko (derzeit im Ranking auf Platz 24). Die lettische French Open-Siegerin von 2017 führt im Head-to-Head gegen die Polin verblüffenderweise mit 5:0. In diesem Jahr fegte Ostapenko Swiatek bereits im Halbfinale des WTA-1000-Turniers in Doha mit 6:3 und 6:1 vom Platz.

Anschließend will die Weltranglisten-Erste und Top-Favoritin Aryna Sabalenka gegen die Belgierin Elise Mertens ins Semifinale einziehen. Die Weißrussin präsentierte sich zuletzt in Übersee in bestechender Form und ließ dem Finaleinzug beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells den Turniersieg in Miami folgen. Sabalenka darf sich gegen Mertens sehr gute Chancen ausrechnen, führt sie doch im direkten Vergleich mit 8:2. Die Niederlagen datieren beide aus dem Jahr 2018, als die dreifache Grand Slam-Gewinnerin noch nicht zur Weltelite gehörte. Die letzte Begegnung im Achtelfinale der vorjährigen US Open entschied sie klar in zwei Sätzen für sich.

Zum Abschluss des Turniertages dürfen sich die Zuseher auf das Duell der derzeitigen Nummer vier der Welt, Coco Gauff, mit der Nummer fünf, Jasmine Paolini, freuen. In diesem Match-Up ist die Favoritenrolle nicht klar verteilt. Für Gauff lief das Tennisjahr bisher nicht nach Wunsch, die Italienerin erreichte zuletzt in Miami immerhin das Halbfinale, wo sie gegen Aryna Sabalenka klar den Kürzeren zog. Im Head-to-Head führt die US-Amerikanerin mit 2:0, die Formkurve könnte jedoch eher für Paolini sprechen. Man darf gespannt sein.

Einzel-Tableau beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart