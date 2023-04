Porsche Tennis Grand Prix 2023: Spielerinnen, TV, Livestream, Preisgeld, Auslosung - alle Infos zum WTA-Turnier in Stuttgart

Am 15. April startet der Porsche Tennis Grand Prix 2023 - wie üblich mit einem extrem starken Teilnehmerinnenfeld. Wer ist dabei, wo gibt's die TV-Übertragung und den Livestream und um welchen Porsche geht es diesmal? Wir haben alle Infos!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2023, 12:21 Uhr

Wer spielt beim Porsche Tennis Grand Prix 2023 mit?

Natürlich wieder die gesamte Weltspitze! Sagenhafte neun der besten zehn Tennisspielerinnen sind in Stuttgart am Start - angeführt wird das Feld von Titelverteidigerin und Nummer 1 der Welt Iga Swiatek. Dazu kommen Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Caroline Garcia, Coco Gauff, Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina, Daria Kasatkina, Maria Sakkari und Petra Kvitova. Einzig Jessica Pegula fehlt aus den Top Ten.

Tatjana Mariaund Jule Niemeier stehen dank einer Wildcard im Hauptfeld. Dazu haben Tamara Korpatsch, Noma Noha Akugue, Sabine Lisicki, Mona Barthel und Ella Seidel die Chance, sich über die Qualifikation ins Feld zu spielen.

Wer ist Titelverteidigerin in Stuttgart?

Iga Swiatek - die Nummer 1 der Welt. Die Polin hat eine starke Spielzeit 2022 hingelegt, mit zwei Grand-Slam-Turniersiegen. Im Endspiel von Stuttgart gewann sie gegen Aryna Sabalenka mit 6:2, 6:2.

Spielt Emma Raducanu beim Porsche-Turnier mit?

Jep, das tut sie! Die Porsche-Markenbotschafterin und US-Open-Überraschungssiegerin aus 2021 steht dank einer Wildcard im Hauptfeld.

Wie ist die Auslosung gelaufen?

Noch gar nicht - sie findet am Sonntag um 13 Uhr statt. Sobald das Draw feststeht, erfahrt ihr es auf tennisnet - über unseren Channel zum Porsche Tennis Grand Prix seid ihr über das Turnier bestens informiert. Zudem berichten wir live aus der Porsche Arena.

Wann startet der Porsche Tennis Grand Prix 2023?

Los geht's in Stuttgart am Samstag, den 15. April 2023 mit der Qualifikation. Die Hauptfeldspiele beginnen am Montag, den 17. April, das Finale steigt am Sonntag, den 23. April.

Gibt es wieder einen Porsche zu gewinnen?

Ja sicher, dafür steht das Stuttgarter WTA-Turnier mit seinem Namen. In diesem Jahr geht's um einen Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Der praktische Allrounder unter den Elektro-Sportwagen beeindruckt mit überlegener Leistung und großer Reichweite! Und steht zum Ansporn die gesamte Turnierwoche am Spielfeldrand.

Wer überträgt den Porsche Tennis Grand Prix?

Wenn ihr Weltklasse-Tennis aus Stuttgart live verfolgen wollt, habt ihr gleich drei Möglichkeiten: via Eurosport, Tennis Channel und über das hauseigene Porsche Tennis TV. Hier alle Übertragungswege im Überblick:

Spieltag Eurosport Tennis Channel

(Stream)* Porsche Tennis TV

(Stream) Qualifikation,

15.4. und 16.4. ab 11:00 Montag, 17.4. ab 15:30

2 Partien ab 12:00 ab 15:30

2 Partien Dienstag, 18.4. ab 17:00

2 Partien ab 12:00 ab 12:00 **

5 Partien Mittwoch, 19.4. ab 17:00

2 Partien ab 12:00 ab 12:00 **

5 Partien Donnerstag, 20.4. ab 17:00

2 Partien ab 12:00 ab 12:00 **

5 Partien Freitag, 21.4. ab 15:30

2 Partien ab 12:00 ab 12:00

alle 4 Viertelfinals Samstag, 22.4. 14:00 1. Halbfinale

16:00 2. Halbfinale ab 12:00 Halbfinals

Doppel und Einzel 14:00 1. Halbfinale

16:00 2. Halbfinale Sonntag, 23.4. 13:00 Finale ab 13:00 Finale

Einzel und Doppel 13:00 Finale

Änderungen vorbehalten

* Tennis Channel überträgt ab Montag alle Partien im Einzel und Doppel

** ab dem 3. Match mit deutschem Kommentar

Wer ist Rekordsiegerin beim Porsche Tennis Grand Prix?

Martina Navratilova. Die "Grande Dame des Tennis" hat stolze sechs Mal (1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1992) gewonnen, damals noch im gemütlichen Filderstadt. Aus deutscher Sicht hat Anke Huber dort auch zwei Titel geholt (1991, 1994), außerdem gewannen Julia Görges (2011), Angelique Kerber (2015, 2016) und Laura Siegemund (2017) in Stuttgart.

Wie sieht die Siegerinnenliste in Stuttgart der letzten Jahre aus?

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2022 Iga Swiatek Aryna Sabalenka 6:2, 6:2 2021 Ashleigh Barty Aryna Sabalenka 3:6, 6:0, 6:3 2020 keine Austragung wegen Coronapandemie 2019 Petra Kvitova Anett Kontaveit 6:3, 7:6 (2) 2018 Karolina Pliskova CoCo Vandeweghe 7:6 (2), 6:4 2017 Laura Siegemund Kristina Mladenovic 6:1, 2:6, 7:6 (5) 2016 Angelique Kerber Laura Siegemund 6:4, 6:0 2015 Angelique Kerber Caroline Wozniacki 3:6, 6:1, 7:5 2014 Maria Sharapova Ana Ivanovic 3:6, 6:4, 6:1 2013 Maria Sharapova Li Na 6:4, 6:3 2012 Maria Sharapova Victoria Azarenka 6:1, 6:4 2011 Julia Görges Caroline Wozniacki 7:6 (3), 6:3