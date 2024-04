Rafael Nadal startet in Barcelona - zum wahrscheinlich letzten Mal

Rafael Nadal wird beim ATP-500-Turnier in Barcelona definitiv an den Start gehen. Offen ist hingegen, wann der Spanier seine Karriere beenden wird.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 20:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal wird in Barcelona aufschlagen

Wenn Rafael Nadal zuletzt zu Pressekonferenzen lud, bedeutete dies in der Regel nichts Gutes. Am Montag verkündete der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien beim obligatorischen Medientermin in Barcelona jedoch eine gute Nachricht. Nämlich jene, dass er beim ATP-500-Turnier in der katalanischen Hauptstadt definitiv an den Start gehen wird.

"Heute fühle ich mich gut genug, um auf dem Court zu stehen", erklärte Nadal, der am Dienstag in der ersten Runde auf den Italiener Flavio Cobolli trifft. Zuletzt musste der 37-Jährige aufgrund körperlicher Probleme (Hüft- und Bauchmuskelverletzung) pausieren, sein letztes Match bestritt Nadal Anfang Januar in Brisbane. Bereits die vergangene Saison hatte der Iberer beinahe komplett verpasst.

Nicht zuletzt aufgrund seiner anhaltenden Verletzungssorgen befindet sich Nadal im Spätherbst seiner Karriere. Noch ist allerdings nicht endgültig klar, ob der Mallorquiner seinen Schläger tatsächlich nach der laufenden Spielzeit an den Nagel hängen wird. Aber: "Ich tue so, als wäre es meine letzte Saison. Ich will jeden Moment genießen."

Eine Entscheidung über seinen weiteren Karriereverlauf - das hatte Nadal vor Kurzem betont - soll noch vor den French Open in Paris fallen. Das Turnier in der französischen Hauptstadt konnte der ehemalige Weltranglistenerste bereits 14-mal für sich entscheiden. Und damit zweimal öfter als jenes in Barcelona.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona