Roger Federer ohne Krücken auf italienischer Milliardärs-Hochzeit

Gute News für alle Fans von Roger Federer: Der Schweizer war Gast bei einer Hochzeit in Italien - und wurde dort ohne Krücken gesichtet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2021, 12:35 Uhr

Noch vor zwei Wochen beim Laver Cup hatte Federer seinen spielenden Kollegen einen Überraschungsbesuch abgestattet und war beim Einmarsch in die Halle auf Krücken gesichtet worden - nun ist er diese offenbar los. Wie die amerikanische Seite tennis.com herausgefunden hat, war Federer am vergangenen Wochenende bei einer Hochzeit in Italien zugegen. Und, für Tennisfans interessant: ohne Krücken. Mit anderen Worten: Es geht voran für den 20-fachen-Major-Champ, der 2022 noch mal angreifen will.

Die Hochzeit selbst? War eine hochdekorierte, nämlich die von Alexandre Arnault und Geraldine Guyot; neben Familie Federer waren unter anderem Beyoncé, Jay-Z und Pharrell Williams am Start.

Der Grund: Bräutigam Alexandre ist der Sohn von Bernard Arnault, der immerhin der drittreichste Mann der Welt sein soll (angeblich rund 250 Milliarden US-Dollar schwer). Und Federer: Ist langjähriger Partner einer der Familienluxusmarken, nämlich von Moët Hennessy Louis Vuitton (u.a. Champagner Moët & Chandon). Man darf also davon ausgehen, dass die Feier fein und das Essen essbar war. Und es keinen Billig-Sekt gab.

Federer: Comeback in 2022

Federer steht dennoch ein weiter Weg bevor zurück auf den Tennisplatz, das hatte er bereits im Rahmen des Laver Cups erklärt. Erst mal richtig laufen, dann rennen, dann Sidesteps, und, und, und... und irgendwann wieder Tennis. Sicher ist: Für die Australian Open wird die Zeit nicht reichen. Federer hatte bereits angekündigt, sich nicht zu stressen mit einer Rückkehr.

Der 40-Jährige hatte 2020 bereits zwei Knie-Operationen hinter sich bringen müssen und war letztlich mehr als ein Jahr ausgefallen. Ein Kurz-Comeback hatte Federer dann im Frühjahr 2021 in Doha gegeben, dann erst wieder in Genf und bei den French Open gespielt, und schließlich in Halle und Wimbledon. Auf Rasen hatte offenbar das Knie wieder Probleme bereitet, sodass Federer eine erneute OP angehen musste.