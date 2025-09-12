Roger Federer und Halle Berry feiern den Schweizer Herbst

Roger Federer wirbt wieder mal eindrucksvoll für die Schweiz. Diesmal als Prominenz an seiner Seite: US-Schauspielerin und Ex-Bond-Girl Halle Berry.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2025, 21:13 Uhr

© Youtube / @Switzerland Roger Federer, Halle Berry

Dass Roger Federer die Schweiz liebt? Wissen wir doch.

Nun bewirbt der Schweizer Tennisstar also den Herbst in seiner Heimat. Und nicht nur er allein - sondern mit Schauspielerin Halle Berry: Gemeinsam sollen die beiden einen Werbeclip für Schweiz Tourismus drehen, aber der zieht sich in die Länge. Denn Berry verpatzt eine Szene nach der anderen.

Wie sich am Ende herausstellt: pure Absicht. Nur so kann sie schließlich länger in der schönen Schweiz bleiben!

Federer drehte schon mit Robert de Niro und Anne Hathaway

Für Federer ist es bereits die fünfte Schweiz-Liebelei, und die Ideen der Filmemacher waren bislang absolute Volltreffer.

2021 hatte Federer versucht Robert de Niro für ein Filmprojekt in der Schweiz zu gewinnen, holte sich aber einen Korb. 2022 klappte es endlich, mit Anne Hathaway drehte Federer schließlich, aber die “Grand Tour of Switzerland” stellte die beiden Superstars ziemlich in den Schatten. 2023 folgte dann eine versehentlich aussichtsreiche Bahnreise durch die Schweiz mit dem US-Comedian Trevor Noah. Und 2024 wartete Federer verzweifelt auf seinen Partner Mads Mikkelsen, der lieber eins mit der Natur wurde.

Mit Halle Berry hat man nun einen weiteren Weltstar für die Schweiz-Kampagne verpflichten können. Berry wurde unter anderem international berühmt mit ihrer Rolle im James-Bond-Film “Stirb an einem anderen Tag”, ebenso durch die “X-Men”-Reihe oder “Catwoman”. Für den 2002er-Film “Monster's Ball” gewann sie einen Oscar. Bereits in 1994 hatte sie in der Verfilmung des Cartoon-Klassikers “Familie Feuerstein” mitgewirkt.

Der Videoclip mit Federer entstand in der Gegend um den Vierwaldstättersee.