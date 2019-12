Roger Federers Ziele für 2020: Ambitioniert in neue ATP-Saison

Unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen hat sich Roger Federer über seine Zielsetzung für die neue Saison geäußert. Der Schweizer sieht sich weiterhin in der Lage, um die Grand Slams mitzuspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.12.2019, 07:33 Uhr

„Ich würde gerne einen großen Titel holen, wenn ich ehrlich bin“, sagte Federer gegenüber Blick. „Ich habe es auch in der vergangenen Saison bewiesen, etwa mit dem Sieg über Novak in London oder über Rafa in Wimbledon. Das hat mir gezeigt, dass es absolut möglich ist. Ich war ja nur einen Schlag davon entfernt in Wimbledon.“

Federer erinnert dabei an das Finale im vergangenen Frühsommer, als er gegen Novak Djokovic bereits zwei Matchbälle hatte, das Match aber doch noch im Match-Tiebreak des fünften Satzes verlor. Bei den French Open erreichte er immerhin das Halbfinale, ehe er von Rafael Nadal gestoppt wurde. „Die Grand Slams bleiben ein großes Thema“, sagte Federer.

„Ich würde natürlich auch gerne Olympia gewinnen oder dort eine Medaille holen“, setzte sich Federer ein weiteres Ziel für 2020. Die Olympischen Spiele finden im Sommer in Tokio statt. Nach seinem Doppel-Sieg mit Stan Wawrinka im Jahr 2008 und dem Finale im Einzel 2012 soll es diesmal in Japan klappen.

Ivan Ljubicic rätselt über die Pläne von Roger Federer

Roger Federer: Jagd auf Rekord-Titelanzahl

„Außerdem will ich mich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Dafür muss ich hart trainieren“, weiß Federer. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger qualifizierte sich als Nummer drei für die Finals in London und zeigte dort mit einem Zweisatzsieg über Djokovic auf. Im Halbfinale unterlag er dann dem späteren Sieger Stefanos Tsitsipas.

„Sonst ist aber jeder Titel wichtig. Ich stehe jetzt bei 103. Alles, was jetzt noch dazukommt, wäre schön“, sagte Federer, der die Bestmarke von Jimmy Connors im Hinterkopf hat. Der US-Amerikaner führt die Statistik mit 109 Turniersiegen an. Von den aktiven Spielern liegen Nadal mit 84 und Djokovic mit 77 Titeln noch klar hinter dem Maestro.

„Wenn du als Sieger von einem Turnier heimreist ist es schon ein gutes Gefühl“, sagte er. Dieses könnte er das nächste Mal bei den Australian Open spüren, dort startet er nämlich in die neue Saison. Seinen provisorischen Turnierplan gab Federer bereits bekannt.