Roland Garros 2025: Daniil Medvedev – Nur noch ein Schatten seiner selbst

Zweitrunden-Aus in Melbourne, Erstrunden-Aus in Paris. Die Grand-Slam-Saison 2025 ist für Daniil Medvedev bislang eine zum Vergessen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 21:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev unterlag Cameron Norrie in fünf Sätzen

Was ist bloß mit Daniil Medvedev passiert? Seit vielen Monaten läuft der ehemalige Weltranglistenerste seiner Form hinterher, bei den French Open in Paris musste er nun den nächsten Rückschlag verkraften. Trotz eines zwischenzeitlichen Comebacks scheiterte der 29-Jährige am Dienstag bereits in Runde eins an Cameron Norrie.

Nun war Sand noch nie der Lieblingsbelag des Russen, als alleiniger Erklärungsansatz für das frühe Aus reicht das aber nicht. Zumindest nicht im Jahr 2025, liegt Medvedevs letzter Turniersieg (Rom 2023) doch bereits über zwei Jahre zurück. “Ich bin enttäuscht, dass ich verloren habe. Er hat gut gespielt, ich habe nicht gut genug gespielt”, fand der US-Open-Sieger von 2021 eine simple Begründung für die Niederlage gegen Norrie.

Wo ist die mentale Stärke?

Doch Medvedevs Probleme liegen tiefer: Seit nunmehr über einem Jahr schafft es der Weltranglistenelfte selbst gegen vermeintlich schwächere Spieler nicht, von der Grundlinie zu dominieren. Zudem verlor der Aufschlag, der ihn vor vier Jahren in New York zum Titel getragen hatte, auch aufgrund von Verletzungssorgen deutlich an Qualität.

Erschwerend kommt für Medvedev hinzu, dass er in den wichtigen Momenten auch mental nicht auf der Höhe ist. Schon bei den diesjährigen Australian Open hatte er in Runde zwei nach 0:2-Satzrückstand zum Matchgewinn aufgeschlagen, nur um dann doch noch zu verlieren. In Paris wiederholte sich die Geschichte nun.

Weiter geht's auf Rasen

“Meine Karriere ist lang, ich habe auch einige dieser Matches gewonnen. Ich würde nicht zu viel darüber nachdenken, es war eine unglückliche Situation in beiden Matches. Das ist einfach Tennis”, meinte Mevdedev. “Beim nächsten Mal muss ich es besser machen.”

In der Weltrangliste droht Medvedev ein weiterer Rückfall, hatte er in Paris im Vorjahr doch immerhin das Achtelfinale erreicht. Weiter geht es für ihn plangemäß beim ATP-250-Resenturnier in 's-Hertogenbosch (9. bis 15. Juni). “Ich habe dieses Jahr noch zehn oder vielleicht zwölf Turniere und muss versuchen, dort gut zu spielen”, so der Russe.

Hier das Einzel-Tableau in Paris