Roland-Garros: Ist Fonseca schon reif genug für einen Sieg gegen Draper?

Joao Fonseca und Jack Draper bestreiten heute eines der von der Papierform her attraktivsten Matches bei den French Open 2025. Als Favorit geht der Brite ins Rennen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 10:16 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca hat heute eine harte Aufgabe vor sich

Pierre-Hugues Herbert, österreichische Tennisfreunde werden sich vielleicht daran erinnern, war für Dominic Thiem das, was der Amerikaner freundlich als „Pain in the Neck“ bezeichnet. Zweimal haben die beiden gegeneinander gespielt, 2017 in Rotterdam und zwei Jahre später in Doha. Und Thiem, der grandiose Rhythmusspieler, hat kein Licht gesehen. Weil Herbert, im Doppel an der Seite von Nicolas Mahut mit dem Karriere-Grand-Slam, eben keinen Rhythmus gibt. Das musste auch Joao Fonseca am Donnerstag in Roland-Garros erfahren.

Umso bemerkenswerter, dass der junge Brasilianer die Angriffe von Herbert (und der französischen Fans) so meisterhaft bewältigt hat.

Heute wartet mit Jack Draper eine ganz andere Aufgabe. Und Fonseca muss wirklich einen ganz besonderen Tag erwischen, um diese zu meistern. Denn vor allem nach den Ergebnissen der letzten Wochen liegt die Favoritenrolle ganz klar beim Briten: Denn Fonseca konnte ab seinem Einstieg in die europäische Sandplatzsaison kaum Erfolgserlebnisse feiern, Draper dagegen stand in Madrid schon im zweiten 1000er-Endspiel der Saison. Das erste hat er in Indian Wells gegen Holger Rune bekanntlich ausgesprochen souverän gewonnen. Im Race to Turin firmiert der auch erste 23-Jährige als Nummer vier.

Fonseca hat bei den French Open noch kein Match verloren

Joao Fonseca kann eventuell um eine Nuance schneller spielen als Jack Draper. Die Frage ist: auch konstant? Draper bewegt sich ausgezeichnet, spielt nicht nur viele Bälle einfach so zurück. Nein: Der Rückhand-Cross aus dem Lauf heraus geschlagen sorgt bei Gegnern wie auch Fans immer wieder für Erstaunen. Und einige Fans werden heute doch ein bisschen enttäuscht sein: Denn ursprünglich war das Match auf dem Court Simonne-Mathieu angesetzt - da hätten auch Besitzer von Ground Tickets bis zur Kapazitätsgrenze des Oberrangs Zutritt gehabt. Nach dem Rückzug von Arthur Fils spielen Fonseca und Draper aber nun auf dem Court Suzanne-Lenglen. Mal schauen, wie kreativ die Brasilianer sind, da kurzfristig an Tickets zu kommen.

Die Karriere-Bilanz der beiden in Roland-Garros ist übrigens identisch: Sowohl Jack Draper wie auch Joao Fonseca haben beim zweiten Major des Jahres insgesamt zwei Matches gewonnen. Fonseca im Gegensatz zu Draper aber noch keines verloren. Der Draper in der 2025er-Ausgabe ist aber ein anderer als derjenige, der im vergangenen Jahr gegen Jesper de Jong und 2023 gegen Tomas Martin Etcheverry ausgeschieden ist.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros