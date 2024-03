Sebastian Ofner über Dominic Thiem: "Muss sich selbst finden"

Sebastian Ofner hat sich am Rande des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami zur aktuellen Formkrise von Dominic Thiem geäußert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 11:36 Uhr

Eigentlich wollte Dominic Thiem in dieser Woche beim Challenger-Turnier in Neapel an den Start gehen, nach seiner klaren Achtelfinalniederlage in Zadar gönnt sich der 30-Jährige nun aber lieber eine Pause. Und wird sich dabei wohl auch Gedanken um seine Zukunft machen. Zuletzt hatte der US-Open-Sieger von 2020 ein baldiges Karriereende nicht ausgeschlossen.

Auch an der österreichischen Nummer eins, Sebastian Ofner, ist die Formkrise ihres Landsmanns naturgemäß nicht unbemerkt vorbeigegangen. "Er macht, glaube ich, eine schwierige Phase durch", meinte der Steirer nach seiner Zweitrundenniederlage in Miami. "Ich glaube, dass er sich selbst einmal finden muss."

Seit seinem Comeback im Frühjahr 2022 - Thiem hatte sich im Juni 2021 am Handgelenk verletzt - fand der ehemalige Weltranglistendritte noch nicht zu alter Stärke zurück. Warum dem so ist, ist auch für Ofner unklar: "Es ist immer schwierig zu sagen, weil man weiß nie, was in einem Spieler vorgeht. Aber ich glaube, einem ehemaligen Weltklassespieler braucht man da keinen Rat geben."

Ofner traut Thiem Sprung zu großen Turnieren zu

Mittlerweile liegt Thiem im Ranking nur mehr auf Position 90. Aus Ofners Sicht muss dies nicht zum Dauerzustand werden: "Dominic war ein Weltklassespieler. Wenn er sein Niveau wiederfindet, kann er auf alle Fälle wieder bei den großen Turnieren spielen."

Seinen nächsten Auftritt wird Thiem beim ATP-250-Turnier in Estoril (1. bis 7. April) absolvieren. Ofner schlägt beim zeitgleich stattfindenden Event in Marrakesch auf. Zu einem Wiedersehen der beiden Österreicher wird es demnach wohl erst im Laufe der europäischen Sandplatzsaison kommen.