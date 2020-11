Simona Halep nach Corona-Infektion wieder "100 Prozent erholt"

Gute Nachrichten von Wimbledonsiegerin Simona Halep: Die Rumänin ist nach ihrer COVID-19-Erkrankung wieder genesen - und bereit zum Training.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2020, 12:31 Uhr

"100%recovered" schrieb Simona Halep am Montagmorgen auf Twitter.

Die 29-Jährige hatte Ende Oktober ihre Erkrankung am Coronavirus bekannt gegeben, milde Symptome seien zu bemerken, so ihre Aussage. Diese scheint Halep überwunden zu haben. Und zeigt sich bereit, wieder auf den Tennisplatz zu gehen.

Auf die Frage ihres Coaches Darren Cahill, ob man denn mit der Vorbereitung beginnen könne, antwortete sie mit diversen Lach-Smileys: "Zum ersten Mal in meinem Leben freue ich mich darauf."

Halep wird somit 2021 wieder in die Tour einsteigen, in dieser Saison findet auf WTA-Ebene nur noch das in dieser Woche laufende Turnier in Linz statt.

Halep hatte zuletzt bei den French Open gespielt und dort im Achtelfinale gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek verloren. Zuvor hatte sie, nach der Tour-Rückkehr aus dem Corona-Lockdown, die Turniere in Prag und Rom gewonnen. Auf eine Reise in die USA zu den US Open hatte Halep verzichtet.