Sinner: Mission Titelverteidigung und das Rennen um Platz 1

Mit nur einem Satzverlust steht der 24-Jährige Jannik Sinner erneut Halbfinale einen Grand Slams – und hat den dritten Major-Titel des Jahres sowie die Titelverteidigung in New York fest im Visier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 18:07 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft im Halbfinale der US Open auf Felix Auger-Aliassime

Jannik Sinner zeigt bei den US Open eine wahre Meisterklasse. Mit einer unglaublichen Dominanz bestimmt der 24-Jährige das Geschehen des Center Courts. Im ersten rein italienischen Viertelfinale der Grand-Slam-Geschichte ließ Sinner seinem Landsmann Lorenzo Musetti keine Chance, gab lediglich sieben Spiele ab und brachte seinen italienischen Kollegen zum Staunen: „Er spielt auf einem anderen Level. Ich habe noch nie so etwas gesehen“, sagte Musetti nach seiner Niederlage.

Mit den Titeln bei den Australian Open und in Wimbledon im Gepäck geht Sinner bei den US Open nicht nur als Titelverteidiger an den Start, sondern strebt auch seinen dritten Major-Titel des Jahres und seinen insgesamt fünften Grand-Slam-Triumph an.

Auf Rekordkurs - im Halbfinale gegen FAA

Damit reiht sich Sinner – nach Rafael Nadal – als zweitjüngster Spieler der Geschichte ein, der in einer Saison alle vier Grand-Slam-Halbfinals erreicht. Auf Hartplatz setzt er zudem seine beeindruckende Siegesserie fort: 26 Matches in Folge hat der Südtiroler auf diesem Belag bei einem Major gewonnen. Lediglich Novak Djokovic (27 Siege) und Roger Federer (40 Siege) konnten mehr in Siege in Folge aufweisen.

Mit nur einem Satzverlust im bisherigen Turnierverlauf trifft der 24-Jährige im Halbfinale auf Überraschungshalbfinalist Felix Auger-Aliassime, der 2022 sein Karrierehoch als Nummer sechs der Welt erreichte und bei den US Open sein Comeback in der Tennisspitze feiern konnte. Zwar führt der Kanadier im direkten Vergleich mit 2:1-Siegen, doch vor einem Monat blieb FAA mit 0:6 und 2:6 in Cincinnati chancenlos.

Der Weltranglistenerste ließ für das Freitag in der Nacht angesetzte Match allerdings alles offen: „Es wird ein komplett anderes Match werden (...) Es kann alles passieren.“

Kampf um den Thron

Richtig spannend wird es neben dem Kampf um den US Open Titel auch im Rennen um den Platz als Nummer Eins der Welt.

Denn Alcaraz, der ohne Satzverlust ins Halbfinale gegen Djokovic zieht, ist wild entschlossen, nicht nur sein erstes Grand-Slam-Finale auf Hartplatz seit 2023 zu erreichen, sondern auch zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder die Nummer 1 der Weltrangliste zu werden. “Carlitos“, der nach seinem Titelgewinn in Cincinnati bereits eine Siegesserie von elf Spielen vorweisen kann, könnte Sinner in New York überholen, sofern er das Ergebnis des Italieners in Flushing Meadows erreicht oder übertrifft.

