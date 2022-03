Tennis-Weltranglisten: Rafael Nadal zieht an Alexander Zverev vorbei

Rafael Nadal (ATP-Nr. 3) macht trotz seiner Finalniederlage in Indian Wells weiterhin Boden gut - im neuen Ranking ist er bereits Dritter. Und damit wieder vor Alexander Zverev.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.03.2022, 15:17 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Rafael Nadal heimste durch seinen Finaleinzig in Indian Wells immerhin 600 Punkte ein und schob sich damit an Alexander Zverev vorbei: Nadal hat nun 7.115 Zähler, Zverev 7.025.

An der Spitze gab's ebenfalls einen Wechsel: Hier ist Novak Djokovic trotz seiner Nicht-Teilnahme in Indian Wells wieder an Daniil Medvedev vorbeigezogen: Der Djoker hat nun 8.465 Punkte, Medvedev hat 8.410. Der Grund: Medvedev hatte beim Wüstenturnier mehr zu verteidigen als Djokovic, der 2021 (im Herbst) nicht angetreten war.

Ein neues Career-High feiert indes Indian-Wells-Sieger Taylor Fritz, wenngleich es dann doch nicht Platz 8 ist, wie es eine Systempanne der ATP kurzzeitig haben wollte, aber Platz 13 ist ja auch nicht schlecht. Auch Halbfinalist Carlos Alcaraz rückt immer weiter dahin auf, wo er wohl schon hingehört - er steht nun auf Platz 16.

Nick Kyrgios, Viertelfinalist in Indian Wells, macht einen Sprung von 30 Plätzen und hat als Weltranglisten-102. nun wieder Anschluss an die Top 100.

Career-Highs für Daniel Altmaier und Oscar Otte

Aus deutscher Sicht bleibt Jan-Lennard Struff die Nummer 2 nach Zverev, er rangiert auf Platz 56 vor Dominik Koepfer auf 64.

Daniel Altmaier hat es erstmals unter die Top 70 geschafft, ist dank seines Finals beim Challenger-Turnier in Phoenix auf Platz 69 vorgerückt, ein neuer Rekord für ihn. Auch Oscar Otte steht mit Platz 74 so hoch da wie noch nie.

Aus österreichischer Sicht ist Dominic Thiem auf Platz 50 notiert, vor Dennis Novak auf Rang 140.

Swiatek und Sakkari mit neuen Höchstpositionen

Bei den Damen hat Indian-Wells-Siegerin Iga Swiatek erstmals die Nummer 2 erklommen, noch trennen sie aber mehr als 2.000 Zähler von Ashleigh Barty. Maria Sakkari steht dank ihres Finaleinzugs erstmals auf Position 3 im WTA-Ranking.

Einen großen Sprung macht die Ex-Weltranglisten-Erste Simona Halep: Sie war 2021 lange verletzt und daher abgerutscht, dank ihres Indian-Wells-Halbfinals macht sie neun Plätze gut und steht wieder auf Platz 19.

Deutsche Nummer 1 bleibt Angelique Kerber auf Rang 15, in Österreich ist Julia Grabher mit Platz 151 das Maß der Dinge.

