Thiem-Mitglied: Verstoß gegen Corona-Regeln - 1.500 US-Dollar Strafe

Weil ein Mitglied seines Teams offenbar gegen die Corona-Regeln verstoßen hat, muss Dominic Thiem 1.500 US-Dollar Strafe zahlen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 23:35 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem

Das berichtet die Kronen-Zeitung. Demnach habe jemand aus Thiems Betreuerstab gegen die geltenden Maskenregeln verstoßen. Thiem sollte die Strafe jedoch verkraften, allein durch seinen Einzug in die zweite Runde hat er 100.000 US-Dollar verdient; eine strengere Einhaltung der Vorschriften wäre jedoch dennoch wünschenswert.

Thiem trifft am Donnerstag auf Sumit Nagal, der vor einem Jahr erstmals der Öffentlichkeit bekannt geworden war - damals hatte er gegen Roger Federer in New York gespielt und dem Maestro sogar einen Satz abgenommen.

In Runde 1 hatte Thiem gegen den Spanier Jaume Munar gesiegt, dieser musste nach dem zweiten Satz allerdings verletzungsbedingt aufgeben.