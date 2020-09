US Open: Dominic Thiem vs Jaume Munar im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in seinem Erstrundenspiel bei den US Open 2020 auf den Spanier Jaume Munar. Ab ca. 18.30 Uhr live im TV bei ServusTV (Österreich) bzw. Eurosport, im Livestream auf servustv.com (Österreich) und im Eurosport Player - sowie im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2020, 22:20 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Es kann nur besser werden bei den US Open 2020 für Dominic Thiem im Vergleich zum Vorjahr: Damals kam Thiem mit einer Verkühlung aus Cincinnati an, eine vergessenswerte Viersatz-Niederlage in Runde 1 in Flushing Meadows war die Folge. Aber New York hatte auch seine guten Seiten für den Weltranglisten-Dritten, wir erinnern uns an 2018 und das Hammer-Viertelfinale gegen Rafael Nadal, als Thiem mit einem 6:0 in Durchgang eins davonrauschte, am Ende aber im Tiebreak von Satz fünf den entscheidenden Schmetterball in die Prärie donnerte...

Und 2020? Sind die Aussichten eigentlich gut. Thiem war der In-Form-Player der Showturnier-Reigen im Sommer, die Generalprobe für Flushing Meadows ging jedoch in der Vorwoche deutlich daneben.

Bei den US Open geht's für Thiem zum Auftakt gegen den Spanier Jaume Munar (ATP-Nr. 105). Und die Aussichten sind gut: 3:0 führt der Lichtenwörther im direkten Vergleich, alle Spiele fanden auf Sand statt, eigentlich Munars stärkster Belag...

Thiem gegen Munar - wo es einen Livestream gibt

Das Spiel zwischen Dominic Thiem und Jaume Munar ist als zweites Match nach 17 Uhr im Louis Armstrong Stadium angesetzt (nach Hibino v Muguruza), sollte also gegen 18.30 Uhr starten.

Im TV seid ihr bei ServusTV (Österreich) und Eurosport dabei, im Livestream auf servustv.com (Österreich) und via Eurosport Player. Und im Liveticker bei uns!