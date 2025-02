"Toxische Beziehung“ – Andy Roddick mit klarem Urteil über Rybakinas Ex-Coach Vukov

Andy Roddick, ehemaliger Weltranglisten-Erster und US Open Sieger von 2003, hat sich im Zuge seines Podcasts zur Affäre um Elena Rybakinas suspendierten Ex-Coach Stefano Vukov geäußert.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.02.2025, 11:03 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina und ihr suspensierter Ex-Coach Stefano Vukov

Die Saga um Rybakina und ihren Ex-Coach war am Mittwoch um ein Kapitel reicher geworden, nachdem die WTA nach einer internen Untersuchung bestätigte, dass die Suspendierung von Stefano Vukov bestehen bleibt. Zuvor war diese lediglich provisorisch gewesen. Einzelheiten zur Begründung des Urteils gab die WTA jedoch nicht bekannt.

Andy Roddick sprach nun in einer aktuellen Folge seines Podcasts "Served with Andy Roddick“ darüber, was scheinbar lange als „offenes Geheimnis“ in der Tennis-Welt kursierte. „Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass dies eine Art toxische Beziehung sei“, so der ehemalige Weltranglisten-Erste, der weiter ausführte: „Viele Kommentatoren saßen während der Spiele neben Vukov und sagten, dass seine Art sich an der Grenze zur verbalen Beleidigung befinde. Und das ist nur das, was wir sehen – das, was er vor Tausenden von Menschen zu tun bereit ist“.

Zusammenarbeit mit Ivanisevic nicht von Dauer

Elena Rybakina hat bislang selbst keinerlei Vorwürfe gegen ihren Ex-Coach erhoben. Im Gegenteil: Die Kasachin nahm Vukov immer wieder in Schutz und wollte ihn sogar zu Beginn dieses Jahres zurück in ihr Betreuer-Team holen. Eine Tatsache, die unter anderem wohl auch dazu führte, dass ihre Zusammenarbeit mit Ex-Djokovic-Coach Goran Ivanisevic ein jähes Ende fand.

Auch zu diesem Thema hat Andy Roddick eine klare Meinung: „Das war eine Zirkusshow von einem Typen, der sich selbst wieder ins Gespräch bringen wollte“, so der US-Amerikaner, der glaubt, dass Vukov selbst darauf gedrängt hat, wieder in Rybakinas Team aufgenommen zu werden. Das Verhalten des 37-jährigen Kroaten sei sehr „egoistisch“ gewesen und habe schließlich dazu geführt, dass Ivanisevic die Zusammenarbeit beendet habe, so Roddick.

Elena Rybakina war diese Woche beim WTA Masters-Turnier in Doha am Start, wo sie im Viertelfinale Iga Swiatek mit 2:6 und 5:7 unterlag.