Ultimate Tennis Showdown: Brandon Nakashima triumphiert in Rio de Janeiro

Der Sieger des Ultimate Tennis Showdown in Rio de Janeiro heißt Brandon Nakashima.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 00:48 Uhr

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© Getty Images Brandon Nakashima holte den Titel

Brandon Nakashima hat beim Ultimate Tennis Show (UTS) in Rio de Janeiro den Titel geholt. Der US-Amerikaner gewann das Finale gegen den brasilianischen Lokalmatador Guto Miguel in drei Sätzen (15:14, 17:14 und 15:13) und feierte bei seinem ersten UTS-Auftritt damit eine perfekte Premiere.

“Es waren ein paar tolle Tage hier“, sagte Nakashima, der in der Gruppenphase gegen Miguel noch verloren hatte, im Anschluss an die Partie. ”Ich bin super zufrieden mit meiner Leistung." Für seinen Triumph in Rio de Janeiro erhält der 24-Jährige ein Preisgeld in Höhe von 368,800 US-Dollar.

Während sich Nakashima im Semifinale gegen Nick Kyrgios mit 3:1 (14:18, 20:10, 17:12 und 20:10) behauptet hatte, war Miguel durch einen 3:2-Erfolg über Francisco Cerundolo (11:23, 15:12, 15:16, 17:12 und 2:0 im Sudden Death) der Finaleinzug gelungen. “Natürlich verliere ich genauso ungern wie jeder andere Tennisspieler auch, aber es war trotzdem eine positive Woche”, sagte der 17-jährige French-Open-Juniorensieger.

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