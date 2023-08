US Open 2023: Dominic Thiem will Grand-Slam-Unserie beenden

Dominic Thiem wartet seit den Australian Open 2021 auf einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Gegen Alexander Bublik will der Österreicher diese Unserie nun beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 00:48 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem trifft am Montag auf Alexander Bublik

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da galt Dominic Thiem bei (fast) jedem Grand-Slam-Turnier zumindest als einer der Mitfavoriten auf den Titel. Seit seiner Handgelenksverletzung im Sommer 2021 hat sich das jedoch grundlegend geändert, wartet der 29-Jährige doch immer noch auf seine Rückkehr zu alter Stärke.

Besonders augenscheinlich wird Thiems anhaltende Formsuche bei einem Blick auf seine Major-Statistik: Seit den Australian Open 2021 konnte der Niederösterreicher keinen einzigen Sieg bei einem der vier größten Turniere des Jahres einfahren. Der bis dato letzte Erfolg gelang Thiem übrigens gegen Nick Kyrgios, danach war im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov Endstation.

Thiem gegen Tsitsipas nah am Sieg dran

Seitdem musste sich Thiem bei den Grand-Slam-Events Pablo Andujar (French Open 2021), Hugo Dellien (French Open 2022), Pablo Carreno Busta (US Open 2022), Andrey Rublev (Australian Open 2023), Pedro Cachin (French Open 2023) und Stefanos Tsitsipas (Wimbledon 2023) geschlagen geben.

Die gute Nachricht aus Thiems Sicht: So nah wie in Wimbledon war der Lichtenwörther seit seiner Verletzung noch nie an einem Major-Sieg dran, die Niederlage im Match-Tiebreak des fünften Satzes vor rund zwei Monaten machte ihm eigenen Angaben zufolge wieder Lust auf mehr.

Thiem zuletzt im Kitzbühel-Finale

Nach Wimbledon bestritt Thiem auf der ATP-Tour drei Turniere, bei seinem jüngsten Auftritt in Kitzbühel erreichte er sogar das Finale. Seine geplante Rückkehr in Winston-Salem musste der US-Open-Sieger von 2020 aufgrund einer Gastritis absagen, einem Auftritt in New York soll aber nichts im Wege stehen.

Die Aufgabe für Thiem wird auch ohne körperliche Probleme schwierig genug, bekommt er es zum Auftakt (Montag ab 17 Uhr live bei sportdeutschland.tv und in unserem Liveticker) doch mit dem Weltranglisten-27. Alexander Bublik zu tun. Das bisher einzige Duell gegen den Kasachen gewann der Österreicher vor vier Jahren bei den French Open 2019 in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer