US Open 2025: Bäckermeister Jannik Sinner macht die 100 voll

Am Dienstag hat Jannik Sinner bei den US Open äußerst souverän die zweite Runde erreicht. Der Südtiroler knackte dabei eine besondere Marke.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 20:52 Uhr

© Getty Images Topfavorit in New York: Jannik Sinner

6:1, 6:1 und 6:2. Wer sich nach dem Finale von Cincinnati Sorgen um Jannik Sinner gemacht hatte, durfte diese spätestens am Dienstag nach seinem US-Open-Erstrundenerfolg über Vit Kopriva ad acta legen. Der Weltranglistenerste dominierte seinen tschechischen Kontrahenten jederzeit nach Belieben und durfte nach nur 98 Minuten über den Einzug in die zweite Runde jubeln.

“Ich fühle mich körperlich in guter Verfassung“, sagte Sinner, der im Finale von Cincinnati gegen Carlos Alcaraz nach fünf Spielen aufgrund einer Viruserkrankung aufgegeben hatte, im Anschluss an seinen Auftakterfolg. ”Es waren einige gute Trainingstage, insbesondere die letzten beiden. Ich fühle mich körperlich in einer guten Verfassung. Außerdem war es ein gutes Erstrundenmatch, daher bin ich sehr zufrieden."

Alcaraz wird Sinner bald folgen

Viel auszusetzen gab es an Sinners Darbietung an diesem frühen Dienstagnachmittag in New York wahrlich nicht. Ganz nebenbei knackte der Italiener gegen Kopriva eine besondere Marke. Durch das 6:1 im ersten Satz verteilte er zum 100. Mal auf der Tour ein 6:0 (Bagel) bzw. 6:1 (Breadstick). Worauf vor dem offiziellen US-Open-Account schon der findige X-User “Tennis Bakery” aufmerksam gemacht hatte.

Vor Sinner waren nur zwölf Spieler in den “Hunderter-Back-Club” eingezogen. Sinners größer Konkurrent Carlos Alcaraz, der den Südtiroler nach den US Open an der Spitze der Weltrangliste ablösen könnte, dürfte übrigens schon bald das nächste Mitglied werden. Der Spanier gewann bislang 97-mal einen Satz mit 6:0 oder 6:1.

