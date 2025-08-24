US Open 2025: Shelton, Fritz, Mensik gleiten in die zweite Runde

Keine Überraschungen in den ersten Matches der US Open 2025 bei den Männern. Was auch und vor allem die US-amerikanischen Fans gefreut hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 21:10 Uhr

© Getty Images Ben Shelton hatte in seinem Auftaktmatch in New York City keine Probleme

Hier das Shelton-Match zum Nachlesen im Liveticker.

Hier das Fritz-Match zum Nachlesen im Liveticker.

Premiere jetzt also auch für die US Open: Und der erste von nunmehr drei Sonntagen, an dem Wettkampfbetrieb herrscht, hat sich aus Sicht der Hausherren ganz gut angelassen. Ben Shelton etwa durfte das Arthur Ashe Stadium eröffnen - der Champion von Montreal erlediget diese Aufgabe wie erwartet souverän. Zumal es für Gegner Ignacio Buse der erste Auftritt im Hauptfeld eines Majors überhaupt war. Shelton gewann mit 6:3, 6:2 und 6:3. Und trifft in Runde zwei in jedem Fall auf einen Spanier, entweder Pablo Carreno Busta oder Pablo Lamas Ruiz.

Der erste Sieger des Tages war derweil auch ein Iberer. Denn Alejandro Davidovich Fokina wollte extrem schnell wieder unter die Dusche. Und panierte Alexander Shevchenko nach allen Regeln der Tenniskunst mit 6:1, 6:1 und 6:2. Nicht ganz so eindeutig, aber doch souverän ist auch Jakub Mensik gestartet. Der Tscheche gewann gegen Nicolas Jarry mit 7:6 (5), 6:3 und 6.4.

Djokovic am Abend gegen Tien

Im Louis Armstrong Stadium hatte Taylor Fritz das zweite Match zugeteilt bekommen, das vorhergehende hatte Emma Raducanu in Windeseile gewonnen. Fritz, der im vergangenen Jahr erst im Endspiel an Jannik Sinner gescheitert war, schlug seinen Landsmann Emilio Nava mit 7:5, 6:2 und 6:3.

Für einen Auftakttag am Sonntag hat das Programm der US Open heute ja noch ein paar Gustostückerl zu bieten. Zum einen den Auftritt von Novak Djokovic, der gegen Learner Tien die Night Session im Arthur Ashe eröffnet. Und dann möchte Daniil Medvedev auch noch die Scharte der Wimbledon-Niederlage gegen Benjamin Bonzi ausmerzen.

