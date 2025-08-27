US Open 2025: "Steht ihm" - Jannik Sinner gefällt Carlos Alcaraz' neuer Look

Die neue Frisur von Carlos Alcaraz ist bei den US Open derzeit Gesprächsthema Nummer eins. Die Meinungen gehen auseinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 11:52 Uhr

© Getty Images Auf dem Matchcourt können sich Sinner und Alcaraz erst im Finale begegnen

Mit seiner neuen Frisur hat Carlos Alcaraz in seinem US-Open-Erstrundenmatch gegen Reilly Opelka die Tenniswelt überrascht. Ganz freiwillig habe er sich den Buzz Cut allerdings nicht verpassen lassen, verriet der Weltranglistenzweite nach dem Dreisatzerfolg über den aufschlagstarken US-Amerikaner. Vielmehr sei ein Missgeschick seines Bruders dafür verantwortlich gewesen.

In der Szene gehen die Meinungen über Alcaraz' neue Frisur auseinander. “Es ist schrecklich, furchtbar. Ich schau ihn und denke: Na gut, du bist aerodynamisch. Aber ich weiß nicht, wer ihm gesagt hat, dass das gut aussieht. Als jemand, der sich jede Woche die Haare schneiden lässt und auf gute Frisuren stolz ist – das ist katastrophal. Am Ende des Tages ist es Carlos, er ist mein Kumpel. Aber ja, er muss mal mit mir zum Friseur, unbedingt”, meinte etwa der US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Zverev: “Für 50 Millionen mache ich das auch”

Auch Alexander Zverev muss sich an den Look offenbar erst gewöhnen. Erstmals habe er diesen wahrgenommen, als er neben Coco Gauff trainierte. "Wir haben uns beide erstmal angeschaut und konnten es nicht glauben", lächelte der Deutsche im Interview bei “sporteurope.tv” - und stellte grinsend klar, dass bei ihm einiges an finanzieller Überzeugungsarbeit für eine derartige Frisur vonnöten wäre: “Für 50 Millionen Euro mache ich das auch.”

Deutlich weniger kritisch äußerte sich unterdessen der Weltranglistenerste Jannik Sinner. Selbst würde er einen Buzz Cut zwar gerne vermeiden, “aber ehrlich gesagt finde ich, dass ihm (Alcaraz, Anm.) alles steht", sagte der Südtiroler nach seinem Auftakterfolg über Vit Kopriva. "Es passt zu ihm. Selbst so sieht es gut aus. Und auch wenn er längeres Haar hat, steht es ihm."

Hier das Einzel-Tableau der Herren