US Open: Auch Svitolina/Monfils und Boulter/De Minaur nennen fürs Mixed

Zum zweiten Mal wird bei den US Open der Mixed-Titel auf etwas andere Art und Weise vergeben werden. An Interesse am Wettbewerb mangelt es nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 09:14 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils (l.) und Elina Svitolina greifen gemeinsam an

Die ersten Mixed-Paarungen haben die Veranstalter der US Open ja bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Zu den hochdekorierten Duos - unter anderem werden Aryna Sabalenka und Novak Djokovic in New York gemeinsam um den Titel spielen - haben sich nun weitere Teams dazugesellt.

Unter anderem wollen im Big Apple auch die privat liierten Elina Svitolina/Gael Monfils und Katie Boulter/Alex de Minaur in der Mixed-Konkurrenz angreifen. Potenzial zum Publikumsliebling haben Venus Williams/Alexander Bublik, während die Tschechen Karolina Muchova/Jakub Mensik wohl zum Kreis der engsten Titelanwärter gezählt werden dürfen. Die Deutsche Tatjana Maria will ihr Glück indes mit Valentin Vacherot versuchen.

Anmeldefenster bis 17. August offen

Insgesamt haben bereits 29 Paarungen für den im Vorjahr reformierten Mixed-Wettbewerb genannt, wobei nur 16 davon am Hauptevent am 25. und 26. August teilnehmen werden. Die sechs Teams mit dem besten kombinierten Einzelranking haben ihren Platz im Hauptfeld sicher, darüber hinaus werden acht Wildcards vergeben. Komplettiert wird das Feld von zwei Duos, die sich am 24. August in der aus acht Teams bestehenden Qualifikation behaupten.

Das Anmeldefenster ist noch bis 17. August geöffnet. Dieser Tag ist hinsichtlich des Rankings auch der Stichtag für die sechs direkt qualifizierten Teams. Neben Sabalenka/Djokovic wären Stand jetzt Elena Rybakina/Taylor Fritz, Mirra Andreeva/Andrey Rublev, Iga Swiatek/Casper Ruud, Belinda Bencic/Flavio Cobolli und Muchova/Mensik fix dabei.

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